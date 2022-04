Sony compra Kojima Productions? Comentários de Hideo na capa do PlayStation Studios

o Redesenho da capa do site PlayStation StudiosEm um movimento surpreendente, a Sony atualizou o banner promocional Substitua o gênio do concreto por Death Strandingo único jogo de terceiros apresentado na capa.

A capa inclui jogos desenvolvidos por equipes internas da Sony como Gran Turismo 7, God of War, Horizon Forbidden West e MLB The Show 22, até algumas horas atrás também havia Concrete Genie e depois foi substituído por Death Stranding, Desenvolvido por Kojima ProductionSe do estúdio externo para o PlayStation. Um sinal da aquisição iminente da Kojima Productions, segundo muitos. Mas seria realmente assim? Talvez não.

Hideo Kojima quis comentar a história Menções honrosas que Death Stranding encontrou um lugar na capa do PlayStation Studios, mas reitera como”Kojima Productions é um estúdio independente e sempre será“Negando assim os rumores de uma possível aquisição pela gigante japonesa.

Também é verdade que, nos últimos meses, até estudos como Housemarque, Bungie e Bluepoint mostraram independência absoluta Apenas para ser comprado já pela Sony. É apenas uma distração ou algo fervendo na panela?

É difícil dizer, porque parece que sim Hideo Kojima está trabalhando em um jogo do Xbox com a Microsoftjornalista e funcionário informado Jeff Group, indicou que as notícias em sua posse são bastante recentes, e que a cooperação entre os dois lados vem acontecendo há meses e Hideo está desenvolvendo uma nova edição exclusiva para consoles da família Xbox (e, claro, o PC), embora ainda não haja confirmação.