Gamers adoram viciados em cocaína, relata TG1 com senador do Forza Italia – Nerd4.life

De acordo com um relatório da TG1 o Entusiastas do jogo eles são deuses viciados em cocaína. Por que lógica? Em 12 de abril de 2022, o TG1 Diretta transmitiu um serviço dedicado à relação entre os jovens e as novas tecnologias (mídias sociais e videogames em particular) no qual interveio o senador e jornalista do Forza Italia Andrea Cangini, conclusões realmente questionáveis ​​sobre um problema real, porém, ao anunciar uma proposta de lei que regulamenta a matéria.

Cangini estava no ar para apresentar seu último livro intitulado Cocoape, que deveria ser um resumo do trabalho realizado pela Comissão de Educação, da qual Cangini era membro. Segundo o senador, todos os especialistas entrevistados pelo painel (psicólogos, neurologistas, grafólogos e outros) falaram sobre o impacto devastador das novas tecnologias nas mentes dos jovens. Segundo esses especialistas, o uso de novas tecnologias, incluindo videogames, “só pode se transformar em abuso” devido a mecanismos químicos específicos que podem ocorrer no cérebro humano. Até os efeitos das redes sociais e dos videogames serão “idênticos, literalmente” aos efeitos da cocaína, pois ativarão os neurônios que transmitem a sensação de prazer.

Segundo Cangini, os videogames e as redes sociais reduzem as habilidades cognitivas e mentais dos jovens, que têm QI mais baixo do que no passado, como aponta Cangini.

Agora, que o uso indevido das mídias sociais e também dos videogames pode ser um problema não necessariamente nos encontra antônimos, porque o uso indevido de qualquer coisa realmente é um problema, mas tratar o argumento nesses termos parece contraproducente, além de fundamentalmente errado. .

Mas o pior ainda estava por vir, pois Cangini elevou o nível de ataque, e chegou a suscitar medos absurdos, e então propôs uma solução que não hesitamos em definir absurda: “Todos nós temos um filho que usa drogas no sentido tradicional, sabemos que temos um problema e o enfrentamos. Todos nós, e eu pessoalmente, preferimos não enfrentar o problema dos nossos filhos, que não são menos viciados na web do que as drogas tradicionais, porque isso nos permite não nos responsabilizar. É por isso que o livro argumenta que há muitas coisas que precisam ser feitas, mas que não estão sendo feitas. Chegará um momento para o tabaco: as pessoas descobriram que fumar é prejudicial, eu fumo e sei que é ruim, e acho certo as empresas de tabaco investirem em dizer que o tabaco é ruim. Gostaria que as empresas da web dedicassem uma parte de suas vendas a dizer que a web é prejudicial aos jovens.“

Então, a solução é investir em advertências como as dos maços de cigarro? Toda vez que você abre o Multiplayer.it Pianesani deve aparecer para lembrá-lo de que jogar muitos videogames pode fazer você se tornar como ele?