Talvez algo novo esteja por vir – Nerd4.life

Agora há muitas indicações de que a Square Enix está prestes a anunciá-lo algo novo Sobre Fantasia final 9, o amado capítulo da saga, que foi lançado originalmente no PSX. Isso é algo que vem se tornando claro há algum tempo, pelo menos desde novembro.

Na época, um dos designers do jogo, Kazuhiko Aoki, deu a entender que notícias sobre o amado RPG japonês poderiam chegar em breve. Pelo menos foi o que explicou um de seus comentários postados no PlayStation Blog para lançar o jogo original no PlayStation Now.

Há agora outros sinais apontando na mesma direção. Enquanto isso, houve um roubo de dados recente na GeForce Now, já que se falava de um remake de Final Fantasy 9. Olhando para muitas outras informações roubadas, acabou sendo legítima, como a de Kingdom Hearts 4 e além. Títulos de PlayStation para PC, muitos acreditam nisso também.

Além disso, a Square Enix relançou o vídeo do jogo em YouTubelançou uma trilha sonora em vinil e anunciou a série animada, que mostra muita ação em torno de Final Fantasy IX.

Claro, é sempre possível que seja tudo uma coincidência, mas neste momento também é justo acreditar um pouco nisso.