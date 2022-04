O banner agora inclui Death Stranding e Kojima Productions no fogo cruzado? – Multiplayer.it

Sony modificado aparência Tabuleta promocional para PlayStation Studiosesta é a ilustração que fornece uma espécie de combinação simbólica de várias equipes first-party, adicionando uma imagem vertente da morteque imediatamente despertou teorias sobre a possibilidade Kojima Productions Ambas as equipes serão a nova empresa japonesa.

São pequenos detalhes, mas dados os rumores que sempre cercaram Hideo Kojima e a Sony, é o suficiente para alimentar especulações sobre a possibilidade de Obsessão Da Kojima Productions, também porque já tem precedentes: a Sony ajustou o mesmo logotipo adicionando novos elementos na hora de anunciar novas aquisições para a equipe PlayStation Studios.

Aconteceu, por exemplo, com a introdução da imagem de Demon’s Souls Remake com a aquisição da BluePoint Studios ou com a imagem de Returnal com a chegada da Housemarque, então há material suficiente para alimentar teorias sobre Kojima Productions e PlayStation Studios.



Estúdios Playstation, a velha bandeira



PlayStation Studios, o novo banner

A mudança foi destacada por um usuário no fórum ResetEra e daí surgiram os primeiros rumores.

No entanto, como muitos apontaram, entrar no Death Stranding pode simplesmente representar Divisão XDev, ou uma pessoa que lida com relacionamentos com terceiros para fins exclusivos. Por outro lado, nos últimos dias alguns insiders como Greg Miller e Jeff Grob falaram sobre uma “enorme” aquisição de curto prazo, no entanto, nada foi ouvido, então há quem ainda esteja esperando por qualquer notícia sobre o assunto, considerando que até mesmo o CEO da Sony PlayStation, Jim Ryan, disse claramente que estão planejadas novas aquisições da PlayStation Studios.