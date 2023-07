Só hoje por menos 100€ na Mi Store

A Mi Store trouxe a você uma oferta excepcional para economias incríveis. Compre Redmi Note 12 Pro por apenas € 349,90, em vez de 449,90 euros. Graças a esta promoção, você economizará 100 € no preço de tabela. No entanto, você deve ser rápido porque pode ficar sem estoque a qualquer momento e, acima de tudo, este negócio expira em poucas horas.

Este smartphone realmente tem tudo. Câmeras e monitores profissionais AMOLEDBateria de qualidade superior e cores vivas com toda a potência de um topo de gama. O processador disponível é MediaTek Dimensity 1080 5G, uma verdadeira bomba de potência e desempenho. Todas as atividades com seu novo telefone serão rápidas e sem atrasos, para alto desempenho.

Redmi Note 12 Pro: aproveite esta oferta limitada

Com a Mi Store, você tem acesso a uma oferta muito limitada. O Redmi Note 12 Pro é um estouro por apenas € 349,90. Na verdade, ele contém exatamente o que você precisa para fazer tudo certo. O grande sensor de câmera OIS e um 50 megapixels que sempre tira fotos perfeitas, em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. o apoio Dolby Vision E Dolby Atmos Conteúdo e som sempre imersivos.

bateria de longa duração 5000 mAh Com um carregador turbo de 67W. Em suma, este não é apenas um simples telefone, mas um verdadeiro companheiro de vida e aventura. Hoje custa ainda menos graças a esta promoção na Mi Store. o que você está esperando? Agora é a hora de obtê-lo sem os ifs e buts. Compre imediatamente por apenas 349,90 eurosem vez de 449,90 euros.

