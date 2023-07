O novo Lancia Ypsilon 2023, o design do antecipado carro da cidade pode realmente surpreender e ser uma verdadeira surpresa

lançamento de Ypsilon 2024 é um dos carros mais esperados da gama Stellantis. A grande expectativa prende-se com as especulações sobre o aspeto e as características técnicas deste citadino, que marcará oficialmente o início de uma nova era para a marca Lancia. Avaliamos a situação:

Como será o design do novo Lancia Ypsilon 2020?

Mais detalhes sobre o novo Lancia Ypsilon 2023

lançamento de Ypsilon Marca o início de um novo capítulo para a marca. Este modelo totalmente renovado será lançado no mercado entre o final de 2023 e o início de 2024. a Nova renderização do Lancia Ypsilon 2023 Adivinhe como vai ficar quando for revelado. O designer Kramer construiu a sua premissa nos desenvolvimentos recentes e no conceito apresentado nos últimos meses, tentando imaginar as características deste esperado modelo que terá dimensões maiores, atingindo cerca de 4 metros.

Lancia Ypsilon tem umimportância crítica Também porque poderia fornecer pistas importantes para o design dos futuros carros Lancia. Certamente haverá novidades interessantes nos próximos meses.

lá O novo Lancia Ypsilon Está claramente colocado na parte B, embora seja maior do que outros representantes da mesma parte. Do ponto de vista do design, lembrará a elegância típica do Made in Italy, que fez escola neste segmento. Como pode ser visto online, os artistas digitais compartilham a ideia de que o novo carro terá linhas suaves e proporcionais. Ao invés de optar por recursos angulares como alguns concorrentes, o Style Center visa criar uma harmonia geral, onde cada elemento desempenha sua função sem alienar os fãs da estética.

durante o evento Bo + Ra zero No Design Day, foi apresentado um possível novo elemento distintivo: uma assinatura luminosa em forma de cálice, cuja confirmação ainda está pendente. Outro diferencial é o brasão renovado, que estará presente como letras no capô e como escudo nas colunas B. Os três raios de luz não serão mais umExclusivo apenas para Ypsilonmas também será adotado por outros carros da marca, ajudando a torná-lo reconhecível dia e noite.

A parte interna de Lancia Ypsilon 2023 Eles serão uma lembrança das últimas décadas. Um espírito vanguardista, focado na tecnologia mais avançada da época, guiará a produção do Lancia Ypsilon e as novas entradas da marca no futuro. Para entender melhor o contexto, é preciso lembrar que no início dos anos 2000 Lançar a mensagem Foi um dos primeiros carros a adotar lanternas traseiras de LED.

Telas e controles internos Ypsilon Você estará alinhado com as tendências atuais. O painel digital e o sistema de infoentretenimento serão equipados com telas sensíveis ao toque, acompanhadas de um head-up display, enquanto o design do volante será inusitado, com formas parecidas com a canga encontrada nos carros da Tesla.

Pacote Sistemas avançados de assistência ao motorista Estará na vanguarda, capaz de satisfazer plenamente as necessidades dos utilizadores modernos. Um dos aspectos em que Napolitano tem focado a sua atenção é a qualidade dos materiais utilizados, que serão em grande parte reciclados. Mas isso não significa comprometer a qualidade. A Lancia pretende oferecer uma natureza premium, certificando-se de que é exatamente o que os clientes em potencial têm em mente. O preço esperado do Ypsilon rondará os 16.000 euros.