Caderno, a solução inovadora da IKEA: com muito poucos euros sentir-se-á confortável em todas as divisões da casa e jardim | Uma ferramenta engenhosa para todos os ambientes

Se você costuma usar o PC para trabalhar ou estudar, definitivamente deve comprar este produto e ele marcará o ponto de virada!

Nos últimos dias, a IKEA lançou uma grande oferta em relação ao suporte para laptop. Sua funcionalidade irá surpreendê-lo.

O uso do computador pessoal hoje está cada vez mais difundido devido ao surgimento de alguns fenômenos como trabalho inteligente E a possibilidade de acompanhar as aulas remotamente. Portanto, para quem usa o computador com frequência, é necessário encontrar uma solução para colocá-lo de forma que ele possa ser facilmente movido pela casa.

Existem muitos produtos que podem ser facilmente encontrados online que permitem criar o suporte perfeito para o seu laptop. IkeaPor exemplo, nos últimos dias, lancei uma excelente demonstração sobre um gadget específico que funciona como suporte para laptop.

Esta mesa de centro em particular tem um nome BJÖRKÅSEN E foi meticulosamente projetado para permitir o uso do PC mesmo nos locais menos confortáveis ​​e sem suporte, como uma cama ou um sofá.

BJÖRKÅSEN, o prático suporte para portátil da IKEA

A conhecida multinacional sueca lançou recentemente no mercado um produto multiuso nada mal. Seu principal objetivo de trabalho é oferecer suporte a laptops. Não subestime a sua importância porque este suporte especial permite-lhe manter uma postura correta enquanto utiliza o computador. Atualmente no mercado existem muitos produtos que diferem em preço e materiais, e alguns deles podem se tornar verdadeiras mini-mesas ou suportes adequados para qualquer tipo de computador, mesmo aqueles os jogos. O que vamos falar hoje, que pertence a uma conhecida empresa sueca, é completamente diferente graças às suas múltiplas funções e usos.

Especificações do suporte para laptop Ikea

Neste parágrafo, trataremos especificamente das características do produto oferecido pela IKEA. Certamente estamos falando de um produto muito válido cuja estrutura é inteiramente feita de aço. tem uma bancada Superfície Mede 46 x 35 centímetros quando deitado. Desta forma, será possível adaptá-lo a qualquer necessidade. também Altura Pode ser ajustado entre 60 e 70 cm. Dotada de um fecho simples, esta ferramenta é realmente excelente para proteger os espaços da casa. Você pode guardá-lo a qualquer momento e deixar espaço na sala onde é colocado. Em uma das duas pernas ele carrega um apoia Para copos ou garrafas, uma espécie de economizador de espaço para não ocupar espaço valioso na mesa. A IKEA surgiu com uma ideia muito útil e também acessível já que este suporte custa apenas 39,95 euros. Não perca esta grande oferta, corra para comprar o suporte popular nas principais lojas ou online.