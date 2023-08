Existe um ponto de interrogação no universo (já existe) – Corriere.it

– Espaço de ponto de interrogação (NASa/Esa/STScl)

mistério

Não, isso está correto. Mas o que faz o ponto de interrogação topográfico no espaço? É uma questão de perspectiva. De acordo com estudiosos Instituto de Ciências do Telescópio Espacial (STScl) de Baltimore, que dirige as operações científicas do telescópio espacial, talvez uma ou, mais provavelmente, duas galáxias estejam em rota de colisão muito além de Herbig-Haro 46/47. A cor laranja do ponto de interrogação é uma indicação de um objeto que está muito distante. Visto do nosso horizonte de observação, parece um ponto de interrogação. Se estivéssemos em qualquer outro lugar da Via Láctea, eles seriam muito diferentes de nós.