Como derrotar Mewtwo em Teracristal Raids

o Pokémon apresenta Aconteceu no último dia 8 de agosto, e revelou diversas novidades que chegam ao mundo dos pocket monsters, incluindo ataque teracristal campeonato Mewtwo em Pokémon Scarlet e Violet. Mewtwo chega como parte do evento especial “Aqui está Mew e Mewtwo” O que permitirá que você adicione um arquivo moa para sua equipe e sua luta contra Mewtwo Com o lema do poder absoluto. Lembramos que você pode obter mew presente secretoresgatáveis ​​até segunda-feira, 18 de setembro. Mewtwo Ao invés disso 7 estrelas Teracrystal Raid Começando de sexta-feira, 1 de setembro Das 02:59 às 01:59 de Segunda-feira, 18 de setembro. Vamos ver juntos como se preparar para derrotá-lo.

Os ataques Teracristal de 7 estrelas para Pokemon Scarlett e Violet podem ser muito desafiadores, mas com a configuração certa, você também pode capturar o poderoso Mewtwo. O outro protagonista do evento, Mio, nos ajudará mesmo que precisemos configurá-lo adequadamente. Mio é a escolha certa Para tentar derrotar Mewtwo quando ele chegar 50% mais PV Quando ele entra em campo e atualizar 20% para todas as outras estatísticas. Além disso, coma IVs aumentados para 6 Depois de entrar na batalha, suas estatísticas básicas totais seriam 600.

entre Os movimentos que Mewtwo pode ter contra o qual você deve resistir, encontramos: Psíquico, Amnésia, Blast Concentration, Acalme-se, Raça, Fire Bomb, Plot, Big Physique, Psyblast, Spherepulsar, Violação, Shadowball, Thunder, Raindance. Para derrotar Mewtwo, a melhor combinação para moa entre habilidades, ferramentas e estatísticas da seguinte forma:

uma ferramenta : coincidência;

: coincidência; capacidade : sincronização;

: sincronização; Psicoterapeuta : escuro;

: escuro; Pontos Base (EV) : 252 HP / 252 Ataque Especial;

: 252 HP / 252 Ataque Especial; natureza : modesto

: modesto Pontos Únicos (IV): 0 ataque.

Em vez disso, é Melhor kit de movimento para Mio Do seguinte modo:

neuropulsar.

um para escolher entre Provocação, Amnésia, Magia, Uivo de Fúria, Luz de Tela, Reflexão;

Conspiração;

Bomba ácida.

Se Mewtwo equilibrar Ataque e Ataque Especial, você pode trocar Taunt por Amnesia ou Charm. Agora vamos passar para a estratégia que será usada na batalha.

No que diz respeito à estratégia de combate, usar um Taunt impede que Mewtwo use movimentos como Rebound, Conspiracy e Calm Mind. O objetivo principal deve ser Abaixe a defesa de Mewtwo com a bomba ácida e aumente o ataque de conspiração de Mew. Podemos usar Howlrage uma vez para reduzir o ataque especial e a magia de Mewtwo se usarmos Loose Physique. A parte mais difícil da batalha virá quando Mewtwo configurar Lo Escudo de Teracristal E quando irá anular os efeitos nas estatísticas negativas para si e positivas para a nossa equipa. Depois de atualizar adequadamente nossas estatísticas e diminuir seus ataques, você pode derrotar Mewtwo com um som neuropulsar Uma vez que o mio cristalizou.