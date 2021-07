O Japan Studio foi substituído pelo Team Asobi no site oficial – Nerd4.life

eu Playstation Studios Estou em crise. Nos últimos dias, Hermann Holst, chefe do departamento, anunciou duas aquisições significativas. No entanto, a reorganização inclui não apenas novas entradas, mas também um arquivo Tchau. Como já foi dito várias vezes nos últimos meses, a Sony fechou Estúdio japão. Goodbye também foi aprovado pelo site oficial do PlayStation Studios, que substituiu o logotipo do desenvolvedor histórico pelo logotipo do Team Asobi.

A notícia não deve surpreender muito, visto que já se passaram meses desde que soubemos da decisão de Jim Ryan e Hermann Holst, com a consequente “fuga de cérebros” do estúdio, que então fechou em abril passado. No entanto, esta é uma notícia que não pode deixar de fazer barulho, visto que o estúdio japonês tem sido direta ou indiretamente responsável por jogos como Ape Escape, The Legend of Dragoon, Ico e Bloodborne.

Uma equipe talentosa, mas nem sempre capaz de produzir filmes de grande sucesso e publicar jogos regularmente. Existem dois componentes que foram fechados, considerando que Comparação O interior foi feito usando bestas sagradas como Naughty Dog, Guerrilla, Insomniac e novas aquisições, Nixxes, um estúdio especializado em portas de PC, e Housemarque, o estúdio Returnal.

No Site oficial do PlayStation Studios O lugar do Japan Studio foi ocupado por Equipe Asobe, o desenvolvedor por trás do Astro’s Playroom, uma equipe que, de alguma forma, terá que herdar a criatividade e o talento do histórico estúdio japonês.