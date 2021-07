Star Wars: The Old Republic Multiplayer.it

BiowarePara comemorar 10 anos de A Guerra das Estrelas: A Velha República Dê uma pequena surpresa Legado Sith, o próximo grande expansão do jogo. Desta forma, o desenvolvedor dos EUA de alguma forma antecipa a agenda lotada de datas que a EA irá realizar nas próximas semanas, que culminarão no EA Play Live 2021 em 22 de julho.

Por outro lado, a Bioware não estará diretamente envolvida no evento: após a notícia da SWTOR ela se concentrará na criação de Mass Effect e Dragon Age, que ainda estão longe de serem publicados.

Em homenagem ao próximo 10º aniversário de Star Wars: The Old Republic, a BioWare revelou o Legado dos Sith. O legado dos Sith será mais uma vez construído sobre enredo dinâmico Star Wars: The Old Republic: Os jogadores farão parte de uma campanha militar com o objetivo de proteger um planeta que se provou vital para sua facção, tendo descoberto o plano final do renegado Sith Darth Malgus.

A expansão também inclui melhorias na experiência do player SWTOR com o novo recurso, estilos de luta, o que amplia as opções para eles, com uma série de atualizações de qualidade de vida. Os fãs de Star Wars terão a oportunidade de redescobrir a premiada história de Star Wars: The Old Republic em Legacy of the Sith nesta temporada no PC via SWTOR.com e Steam, conforme a celebração do 10º aniversário começa e ocorrerá ao longo de 2022 e novos conteúdos continuarão a ser introduzidos. Eventos, atualizações e muito mais.

Legacy of the Sith levará os jogadores em uma aventura até os limites da galáxia, incluindo o planeta aquático de Manaan, em busca de Darth Malgus. A atualização principal aumentará o número máximo de níveis que os jogadores podem acessar de 5 para 80. Os desafios mais difíceis de Star Wars: A Velha República também será apresentada com novas missões cooperativas, incluindo um ponto de ignição em uma tumba no topo de uma montanha. O distante planeta Elom, um processo que ocorre entre os restos de uma estação de pesquisa no espaço profundo.

A expansão mais recente apresentará o novo recurso Estilos de Combate, que expande a experiência SWTOR personalizada profunda. Os estilos de luta permitirão aos jogadores realizar sua fantasia definitiva de Star Wars, escolhendo de forma independente a história de uma classe em particular e combinando-a com conjuntos de habilidades de outras classes de tecnologia ou armas relacionadas.

Jogadores antigos e novos também podem esperar melhorias na criação de seu próximo personagem de Star Wars, por meio de um sistema Perfeição na criação de personagens. Atualizações para experiências de itens e equipamentos e design de classe simplificado também aprimoram a experiência de Star Wars: Old Republic para todos os jogadores.