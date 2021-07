Ghost of Tsushima Director’s Cut anunciado para PS4 e PS5, incluindo Iki Island DLC – Nerd4.life

Ghost Cut Out Tsushima É real e foi anunciar Para PS5 e PS4 da Sony oficialmente com uma apresentação, que mostra os conteúdos incluindo novos conteúdos espansione, Iki Island E uma série de adições e melhorias à versão original.

A data de lançamento foi definida 20 de agosto de 2021, tanto no PS5 quanto no PS4, incluindo todo o conteúdo original, várias melhorias especialmente em relação à atualização de próxima geração no PS5 e também o novo introduzido com Iki Island DLC, que expande a história de Jin dentro da nova ilha, equipado com novos cenários e situações .



Ghost of Tsushima: Director’s Cut apresenta novo conteúdo e melhorias

entre As principais novidades da promoção No PS5, encontramos uma melhoria na sincronização labial em japonês, suporte para o controlador DualSense, a adição de áudio 3D com suporte para Tempest Engine, melhorias nos tempos de carregamento, opções gráficas para trazer a resolução para 4K, a capacidade de alcançar 60fps e salvamentos de transferência de PS4 para PS5.



A Ilha Iki é um novo lugar para explorar em Ghost of Tsushima: versão do diretor

No blog oficial do PlayStation, eles especificam isso também Se você já possui Ghost of Tsushima no PS4, pode mover seus salvamentos para o PS5 para continuar de onde parou. Para todos os novos usuários, o conteúdo da Expansão da Ilha Iki estará disponível a partir do Capítulo 2 do Fantasma de Tsushima, depois que a área Toyotama for desbloqueada..

Além da versão do diretor, qualquer pessoa que já possua Ghost of Tsushima poderá baixar um correção Possui algumas atualizações, notadamente no que diz respeito ao modo retrato, novas opções de acesso para resetar o controle e a opção de travar os inimigos em combate bem como a capacidade de esconder uma aljava durante o jogo, o que parece ter sido solicitado com alguma insistência do público.



Ghost of Tsushima: versão do diretor, panorama de novas configurações

Finalmente, para todos os fãs de Ghost of Tsushima: Legends, a Sony também anunciou o lançamento de algumas novas atualizações, incluindo um novo modo que será lançado nas próximas semanas. Todas as atualizações para Ghost of Tsushima: Legends serão Disponível sem custo adicional Para quem já possui uma cópia do Ghost of Tsushima em qualquer plataforma.

Observe que essas atualizações disponíveis sem custo adicional parecem referir-se ao patch ao mesmo tempo que a atualização, e não ao conteúdo específico de Ghost of Tsushima Director’s Cut. Parece que o último é na verdade um arquivo Pagar. No PlayStation Blog em inglês Na verdade, fala-se em US $ 29,99 para mudar do Ghost of Tsushima no PS4 para o Director’s Cut no PS5 e US $ 9,99 para mudar do Director’s Cut no PS4 para o PS5.

Os rumores sobre Ghost of Tsushima: Director’s Cut, que foi avaliado pelo ESRB nos últimos dias, e a expansão iminente em 2021 foram confirmados.