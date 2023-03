A Apple está prestes a lançar um novo produto secreto: a bomba de notícias roubada

Não há nada menos que uma ótima notícia que vaza e deixa felizes todos os usuários que sempre foram fiéis à empresa de Cupertino.

Com certeza, assim que você leu que era a Apple, imediatamente imaginou um novo smartphone ou tablet. Por que não? Um novo Mac. Nada disso. Dizemos desde já que não se trata de dispositivos como iPhone ou iPad. É algo que a empresa fundada por Steve Jobs manteve em segredo, na verdade muito segredo.

Infelizmente para ela, no entanto, algumas notícias vazaram e algo foi roubado. E em torno dessa aura uma magia foi criada. E aqui o primeiro extraviado apareceu do caldeirão mágico em meio a fumaça e luzes de todas as cores. Estes, ao longo do tempo, tornaram-se cada vez mais numerosos e urgentes.

Alguns dias atrás, quando foi aprimorado graças ao aparecimento de algumas fotos. Este último mostra que o que foi descoberto é algo verdadeiramente incrível. Se a Apple tivesse conseguido manter tudo em segredo, como pretendiam, quando lançou este produto, teria sido uma bomba.

Muitos usuários estavam literalmente enlouquecendo. Neste artigo, queremos revelar o que está acontecendo ao nosso redor. Veremos juntos, ao pormenor, estas indiscrições, acompanhadas de algumas imagens, o que têm para nos dizer. Temos certeza que você ficará em êxtase, você não vai acreditar em seus olhos.

Um segredo foi revelado: com este novo produto, a Apple vai deixar todo mundo louco.

É isso mesmo e você vai começar a ficar realmente animado ao ler os rumores que estamos prestes a revelar a você. Muitos também argumentam que este novo produto poderá substituir smartphones e laptops. Dica: pode ser usado o dia todo! como? Este é o seu novo Apple Watch? Não, desculpe. Você está completamente fora dos trilhos.

É sobre a tão esperada novidade Fone de ouvido Apple VR. o titulo dele é “Reality ProUma imagem mostra fios entrando em óculos que parecem olhos, outra, porém, mostra quais serão os sensores, ou câmeras.Os novos fones de ouvido terão mais de uma dezena de câmeras capazes de captar os movimentos dos olhos do usuário.

Além disso, eles vão analisar seu corpo e tudo ao seu redor. Em suma, serão ótimos aparelhos que conseguirão rastrear tanto os olhos, como mencionado anteriormente, quanto as mãos. Ele contará com telas 4K duplas e uma tela flexível que se adapta ao rosto. Só nos resta esperar o final deste ano para que isso se torne realidade, talvez em junho de 2023, quando a Apple deve apresentá-lo em WWDCpara ele Conferência de Desenvolvedores.