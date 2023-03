Valheim: Microsoft revelou um termo de exclusividade do Xbox

Valheim Chegou no Xbox One e Xbox Series X | A equipe S disse, no entanto, que não há planos de portar o jogo para outras plataformas, mas por quanto tempo exatamente Exclusividade do jogo nos consoles da Microsoft? A resposta é 6 meses.

A informação vem de um e-mail que a Microsoft enviou aos assinantes do Xbox Game Pass para o lançamento do Valheim no Xbox. Como você pode ver na imagem abaixo, o e-mail especifica que “O exclusivo do console Xbox se estenderá para Por um período limitado de seis meses“.



O e-mail da Microsoft está vinculado a Valheim

Obviamente, o fato de o prazo de exclusividade ser de seis meses, em termos de contrato, não significa automaticamente que o jogo chegará ao PlayStation e Switch imediatamente após o término dos contratos. Pode facilmente demorar mais, considerando que o Iron Gate Studio não é uma grande equipe de desenvolvimento (o jogo foi criado por cinco pessoas) e pode preferir passar meses extras trabalhando em novas versões. Adicionar versões de um jogo também significa mais trabalho necessário para lançar atualizações futuras, portanto, isso deve ser considerado para estúdios menores.

Valheim é um videogame de sobrevivência sandbox do desenvolvedor sueco Iron Gate Studio e publicado pela Coffee Stain Studios. O acesso antecipado foi disponibilizado em 2 de fevereiro de 2021, para usuários de Linux e Windows por meio do Steam, e em 14 de março de 2023 para usuários de Xbox One e Xbox Series X/S.

Por fim, deixamos vocês com nosso último especial dedicado a Valheim, em que ponto está a sobrevivência de Norse em Iron Gate na época de seu lançamento no Xbox?