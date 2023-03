Uma experiência assustadora, a Terra está em perigo: este planeta a ameaça

A principal ameaça à Terra pode vir diretamente do espaço, como evidenciado por este experimento assustador

Muitas vezes falamos sobre o certoA ação humana no ecossistema e os efeitos resultantes. Preocupações com a mudança climática concordam que isso é necessário Reduzir o impacto humano no planeta que o hospedacom grande atenção à preservação da biodiversidade que caracteriza a Terra.

Outros estudiosos também lidam com Pe.Proteja nosso planeta Mas eles fazem isso examinando o céu, tentando bloquear qualquer ameaça que possa vir do espaço. A NASA tem sua própria lista de objetos potencialmente perigosos, como um asteróide ou cometa que tem uma órbita que pode cruzar a Terra e é grande o suficiente para causar danos em caso de colisão.

Esses itens são chamados de Pho, do inglês coisas potencialmente perigosas, que são asteróides de até 140 metros de diâmetro e orbitam a até 7,5 milhões de km da Terra. As maiores ameaças potenciais ao nosso planeta são os asteróides das famílias Aton e Apollo, enquanto os pertencentes à família Amor não cruzam a órbita da Terra, embora alguns deles possam chegar muito perto.

O cinema muitas vezes foi inspirado pelos desastres potenciais que causa Possível influência de corpos celestes. Como podemos esquecer uma ação Bruce Willis Quem consegue salvar o planeta ao som de Aerosmith no filme desastre do diretor Michael Bay. ou Morgan Freeman Como o presidente dos Estados Unidos anuncia o possível impacto de um asteróide na Terra no filme Impacto profundo.

Julgamento e perigo na Terra

Em todos esses exemplos, a ameaça potencial vem de um Um objeto que vagueia livremente no espaço E se o perigo viesse, em vez disso, diretamente do nosso sistema solar? Os cientistas da equipe liderada por um astrofísico também se perguntaram sobre isso Stephen KaneUCR em Riverside, Califórnia.

Os cientistas se perguntaram por que eles não estavam lá planetas de tamanho médio Entre gigantes gasosos como a Terra e Netuno, que tem mais de quatro vezes o tamanho do nosso planeta e mais de 17 vezes mais massa. Além disso, estudos descobriram uma distância entre Júpiter e Marte para poder hospedar outro planeta.

Especificamente, ao simular a existência de outro planeta, usando um programa especial, os cientistas descobriram que a presença de qualquer outro corpo celeste no sistema solar pode perturbar seu equilíbrio. “Nosso sistema solar é mais bem ajustado do que eu pensava”, diz Kane. “Tudo funciona como o intrincado funcionamento de um relógio. Ao colocar mais marchas, tudo desmorona.”