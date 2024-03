Elden Ring: O personagem começou o jogo em um ponto diferente, segundo o pesquisador de dados

Sekiro Dubi, um conhecido minerador de dados dos jogos “souls” da FromSoftware, descobriu recentemente evidências de que… Área inicial do Elden Ring (Após a primeira morte, é claro) foi originalmente Diferente daquele escolhido para a versão final do jogo.

Para quem não sabe, em Elden Ring todo jogo começa com o personagem Dentro de uma pequena igreja. Assim que sairmos, somos forçados a chegar à área do chefe, onde provavelmente encontraremos o nosso fim. Caso contrário, a estrada continua até desabar sob nossos pés. Alternativamente, podemos simplesmente lançar-nos no vazio depois que o chefe aparecer, para evitar perda de tempo. Em qualquer caso, a nossa personagem é então transportada para a caverna, e de lá regressamos à superfície através do elevador.

De acordo com Sekiro Dubi, originalmente Após a primeira morte O jogador aparecerá na praia ao sul da área inicial atual. Teria feito mais sentido, visto que a primeira morte nos faz cair de um penhasco na água. A corrente teria empurrado nosso corpo em direção à costa. Além disso, a praia em questão contém uma gruta que conduz diretamente ao atual ponto de partida.

Última opção da FromSoftware, embora menos lógica (como é que acabamos dentro da caverna se estávamos na água?) Dupla vantagem. Em primeiro lugar, coloca-nos directamente em frente à área do tutorial (muitos nem reparam) e também nos obriga a aceder ao mundo aberto com um elevador e a abrir uma porta. O impacto do WOW é muito maior desta forma. Aparecer na praia, num mapa já aberto, terá menos efeito.