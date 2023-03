Xbox Game Pass: 7 jogos sairão do catálogo no final de março de 2023

Com o próximo chegando Xbox Game Passtambém existe Sete jogos estão destinados a sair do catálogo para Final de março de 2023Como de costume com o aplicativo oficial do serviço Microsoft para relatar os respectivos endereços.

Então vamos ver o que é:

Neon Double Dragon

faixa de cluster

MLB O Show 22

Power Rangers: Batalha pela Rede

Academia Kraken!!

diário azul

agência de detetives chinesa

Novamente, não há uma linha do tempo exata, mas com base na maneira padrão como o Xbox Game Pass funciona, podemos esperar que eles sejam removidos. 31 de março de 2023Portanto, se você estiver interessado em algum desses jogos, é aconselhável focar neles para completá-los ou passar para a compra aproveitando também os descontos associados a estar no catálogo do Game Pass.

Também olhando para as saídas em meados de março de 2023, este mês vários títulos saíram do catálogo de serviços da Microsoft, que, no entanto, continuam a inserir novos endereços nas correspondências. Só hoje demos uma visão geral dos seis jogos já agendados para abril de 2023 no Xbox Game Pass, enquanto aguardamos os anúncios oficiais, seguindo quem apresentou os títulos no meio do mês.