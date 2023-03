Você sabia que pode assistir Whatsapp sem abrir o aplicativo? O truque que preserva sua privacidade

Whatsapp como ver chats sem abrir o app – Newsby.it

WhatsApp permite visualizar mensagens sem nunca abrir o aplicativo, nem todo mundo conhece a técnica mas bastam alguns cliques para ativá-la

O aplicativo de mensagens WhatsApp tornou-se um dos primeiros do mundo, ultrapassando até as redes sociais. Justamente por isso, os desenvolvedores trabalham incansavelmente há anos na questão da privacidade para garantir que todos os usuários estejam protegidos o máximo possível. Recentemente, de fato, houve muitas inovações desse ponto de vista.

Das fotos ao display, à extensão também nos vídeos, para depois ir para a possibilidade de desmarcar o azul do display exibido e com o passar do tempo, o aplicativo continua a propor novas técnicas para ser o mais discreto possível. Por enquanto, você pode excluir visto pela última vez e online. Desta forma, o usuário fica protegido sob todos os pontos de vista e não se sente obrigado a ser monitorado pelo interlocutor, pois pode bloquear todas as informações relacionadas aos seus movimentos dentro do aplicativo.

Nem todo mundo sabe que na verdade também existe outra tecnologia para poder atualizar as mensagens recebidas sem abrir o aplicativo. Freqüentemente, mesmo aqueles que se livram dos carrapatos azuis ainda se sentem um pouco “no controle” por causa dos aglomerados. De fato, em grupos de WhatsApp é impossível remover esse tipo de notificação, pois todos os participantes podem saber quando você viu a mensagem deles. Então, como mantemos a privacidade? Existe uma configuração que você pode ativar em seu smartphone, mas vamos ver a configuração em detalhes.

Como salvar sua privacidade verificando mensagens sem fazer login no WhatsApp

O método é simples. Para verificar as notificações que recebemos Basta colocar um widget clicando em um espaço vazio na tela inicial do seu smartphone. Um menu será aberto onde você poderá escolher o WhatsApp como o aplicativo a ser incluído na ferramenta. Neste ponto, é brincadeira de criança. Essa opção, na verdade, permite criar um link para um aplicativo (neste caso, o WhatsApp). Desta forma, cada notificação e mensagens que chegam podem ser atualizadas, com a possibilidade de ler uma prévia.

Em particular, até 6 notificações podem ser lidas ao mesmo tempoVocê é forçado a abrir o chat, mas ainda é uma excelente maneira de entender que tipo de mensagens são e avaliar se deve abri-las, respondê-las ou adiá-las, com base na urgência.

Quando você olhar para as visualizações completas da mensagem, o remetente não saberá que fizemos isso, evitando mal-entendidos. De certa forma, é difícil “ignorar” as pessoas porque elas podem pensar que decidimos não responder por grosseria quando na maioria das vezes o problema são os muitos compromissos diários que dificultam o acompanhamento de tudo e de todos.



Nesses casos pode acontecer que você não responda por um dia, ou que responda à noite desde a manhã, mas assim não teremos que dar muitas explicações porque pPodemos gerenciar tudo diretamente da ferramenta e depois decidir quando reabrir o app quando estivermos mais livres.