Microsoft diz que Activision Blizzard não é a maior editora do PlayStation

Em documento enviado ao antitruste britânico, Microsoft estados Activision Blizzard Não é a maior editora de Estação de jogo Em termos de volume de vendas, um papel que foi coberto pela Electronic Arts, seguida pela Ubisoft. Aliás, Call of Duty estaria em quinto lugar, logo atrás da própria Sony.

Esses detalhes são revelados no documento enviado pela Microsoft em resposta aos remédios estruturais propostos pela CMA para adquirir a Activision Blizzard por meio de um gráfico que você pode ver na imagem abaixo, que leva em consideração os 10 principais editores e dados de vendas globais de 2021.

Como podemos ver, a Activision Blizzard é a quinta maior editora, seguida pela Bandai Namco e Warner Bros. Jogos. As três primeiras posições são preenchidas em ordem Electronic Arts, Ubisoft e Take-Two, a empresa-mãe da Rockstar Games e 2K. Uma situação semelhante também para o Xbox, enquanto no Switch a maior editora deverá ser a própria Nintendo, seguida pela Ubisoft. No entanto, lembre-se de que o gráfico não leva em consideração títulos gratuitos, como Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

Obviamente, o objetivo da Microsoft é provar queAquisição da Activision Blizzard Não prejudicaria muito a Sony porque é apenas a quinta maior editora do PlayStation.

Na mesma seção do documento, a gigante de Redmond também enfatizou a postura fechada da Sony em relação a outras plataformas, com a maioria dos jogos próprios permanecendo confinados aos consoles PlayStation.

“Jogadores de PlayStation compram jogos de várias editoras para jogar em seu console. A EA é a maior fornecedora de jogos para PlayStation, seguida por Ubisoft e Take-Two”

“A Sony mantém seus jogos publicados quase inteiramente no PlayStation. Na verdade, a Sony tem 286 jogos exclusivos para PlayStation, incluindo alguns dos jogos mais populares e bem-sucedidos, como God of War, Spider-Man e The Last of Us.”

A CMA revelará sua decisão final sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft em 26 de abril de 2023. Ela será seguida pela Comissão Europeia, que recentemente adiou sua decisão para maio.