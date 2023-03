Os NFTs do Virtua Fighter serão criados por Yu Suzuki, que é o pai de Shenmue

Novos detalhes sobre a colaboração entre Yu Suzukio desenvolvedor de referência que deu origem a clássicos como Shenmue, OutRun, After Burner e Extensão OAXYSque dará vida 1000 NFTs temáticos do Virtua Fighterdo qual Suzuki foi co-criador e diretor.

A colaboração foi revelada em dezembro do ano passado, mas agora chegaram novos detalhes. Em primeiro lugar, pelo comunicado de imprensa oficial, parece que a Sega não está diretamente envolvida no projeto, embora represente um dos nós de validação da blockchain OAXYS, mas se limitou a dar aprovação para a criação de NFTs em um pequeno base. O número de personagens dos primeiros capítulos de Virtua Fighter.

“Esses NFTs incluirão 11 personagens dos três primeiros jogos Virtua Fighter nos mundos criativos da Oasys, resultando em uma experiência única e empolgante para os fãs antigos e novos do Virtua Fighter”, diz o comunicado da Oasys, que acrescentou que os NFTs “serão os base dos avatares da empresa Metaverse.”

Foi dito anteriormente que os primeiros 1000 NFTs do Virtua Fighter serão gratuitos, mas mais tarde outros nascerão graças a esta colaboração, embora não esteja claro se eles sempre terão o tema do Virtua Fighter.

Para começar, Yu Suzuki foi o diretor da série Virtua Fighter desde seu primeiro capítulo lançado em 1993 até 2011, quando deixou a Sega para se dedicar inteiramente à YS NET, seu estúdio.

“Durante meu tempo como diretor da Sega, inicialmente desenvolvi o Virtua Fighter usando tecnologia gráfica 3D inovadora, que era o que havia de mais moderno na época”, disse Suzuki. “Desde então, a série Virtua Fighter foi amada por muitos jogadores e continua sendo apoiada por muitos fãs até hoje.”

“Em meu trabalho supervisionando o desenvolvimento da visão OASYX, estou animado para combinar tecnologia inovadora na forma de NFTs baseados em blockchain com três jogos da série Virtua Fighter para criar uma forma de entretenimento para uma ampla gama de entusiastas.”