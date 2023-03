€ 119 desconto instantâneo na Amazon (com presente)

Se você está procurando um smartphone de gama média que custa pouco, mas inclui recursos de tecnologia de ponta, temos a solução perfeita que é definitivamente para você. Vamos falar sobre o maravilhoso Google Pixel 6a, Best Buy de 2022, que até hoje continua confirmada como uma das soluções mais interessantes do mercado. Eu penso que sim Você pagará apenas 369,00 euros Em vez de € 488,00, com um carregador rápido de parede de 30W grátis.

Desnecessário dizer que é um intermediário com baixo custo, mas com recursos de ponta; Ele herda o Google Tensor SoC de seu irmão mais velho, o Pixel 6 Pro, e possui um setor de imagem realmente excepcional pelo preço pelo qual está sendo vendido. ele foi chamado”Celular com câmeraCapaz de competir com os líderes de mercado.Além disso, encontramos um painel claro, firme e nítido que pode ser bem visto mesmo sob a luz direta do sol.A estética do gadget, então, é notável.

Google Pixel 6a: a melhor compra de hoje com um grande desconto

Google Pixel 6a É vendido por 369,00 euros; Este é um dos preços mais baixos já registrados para este dispositivo, já que um prático carregador de parede de 30W também estará presente no pacote. Graças à Amazon, você terá muitos benefícios exclusivos; Como não falar da entrega rápida e pontual em sua casa ou no local que você indicar. Alternativamente, você pode enviar o telefone para um dos muitos Amazon Hubs na área.

A garantia é de dois anos com assistência técnica dedicada, ativa todos os dias, das seis à meia-noite, via chat ou telefone. Em caso de avaria ou não, as devoluções podem ser feitas gratuitamente e no prazo de um mês a partir do momento da compra e, por último, mas não menos importante, terá também a possibilidade de diferir o pagamento em cómodas prestações com a Cofidis. Se você estiver interessado, convidamos você a fazer sua compra na Amazon em breve.

