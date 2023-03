The Witcher, Project Sirius: Development Rebooted From Scratch, revela CD Projekt RED

o desenvolvimento para Projeto Siriuso spin-off baseado em multiplayer o MágicoE Reiniciar do zero: A CD Projekt RED divulgou isso como parte de uma nota aos seus acionistas, alegando que reavaliou a escala e o potencial deste projeto.

O Projeto Sirius foi anunciado em outubro passado junto com a nova trilogia The Witcher transbordamento de melaçoautores de The Flame in the Flood, mas a companhia polonesa parece ter percebido que a produção merecia mais atenção.

“A decisão é baseada nos resultados de uma avaliação da escala e potencial comercial do conceito original do Projeto Sirius”, afirma o memorando, que revela a criação de uma nova estrutura para o projeto.

Para este CD, a Projekt RED concordou em sacrificar os investimentos feitos até agora, equivalentes a quase US$ 10 milhões de 2022 até hoje, descartando o material criado e recomeçando com o objetivo de criar uma experiência verdadeiramente inovadora e que conte uma história inesquecível. .

Claro, também é possível que, por trás da decisão de reconstruir o Projeto Sirius, existam simplesmente problemas com a equipe e o estúdio tenha tentado adoçar a pílula para seus investidores.