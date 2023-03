PlayStation Plus Extra e Premium: 17 jogos PS5 e PS4 de março de 2023 já estão disponíveis

os novos Jogos PS5 e PS4 para Complementos e premiums do PlayStation Plus para março de 2023 Disponível a partir de hoje para todos os assinantes. Este mês, o catálogo de serviços da Sony foi enriquecido com 17 títulos, incluindo Tchia e Uncharted Collection: Legacy of Thieves.

Abaixo está uma lista de todos Jogos PS5 e PS4 Disponível para assinantes PS Plus Extra e Premium em março de 2023:

Coleção Uncharted Legacy of Thieves

chia

Extrato do arco-íris seis de Tom Clancy

GhostWire Tóquio

A vida é estranha: cores verdadeiras

Fênix Imortal subindo

a vida é estranha 2

Dragon Ball Z: Kakaroto

Street Fighter V Champion Edition

jogo de ganso sem título

Final Fantasy Type-0 HD

raiva 2

Niu: O mundo acaba com você

Refúgio

Aqui estão as novidades de março de 2023 da Catálogo jogos clássicos Para membros PS5 e PS4 PlayStation Plus Premium:

Ridge Racer Tipo 4 | PS1

Abelha Academia 2 | PSP

Filtro Sifão: Dark Mirror | PSP

Como podemos ver, esta é uma escalação muito boa. Entre as novidades mais emocionantes encontramos Tchia, uma aventura de mundo aberto com cenários tropicais de Awaceb (aqui está nossa análise) que estará no PS Plus logo no lançamento e Ghostwire Tokyo é a ação em primeira pessoa da Tango Gameworks que invadiu Tóquio demônios (nossa revisão).

Também excelentes adições são Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, Dragon Ball Z: Kakarot, Immortals Fenyx Rising e Life is Strange 2. Para os fãs de jogos de RPG japoneses, encontramos Final Fantasy Type-0 HD e Neo: The World Termina com você.

O que você acha dos novos jogos PlayStation Plus Extra e Premium adicionados em março de 2023? Existe algo em que você esteja particularmente interessado ou recomendaria a outros jogadores? Deixe-nos saber nos comentários.