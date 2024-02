Motores diesel: desenvolvimento de uma nova geração na Itália

Não, o diesel não morreu. A Horse, joint venture entre o Grupo Renault e o Grupo Geely, assinou um acordo estratégico com o Grupo Domari, especializado em sistemas de controle avançados, para desenvolver uma nova geração de diesel.

Uma nova geração de diesel – Especificamente, a parceria baseia-se na experiência da Horse na fabricação de motores e na experiência da Dumarey Automotive Italia Spa (anteriormente Punch Torino) em sistemas avançados de propulsão e controles integrados. Sob este acordo, será desenvolvido um motor turbodiesel de quatro cilindros e 2 litros (M920) com transmissão manual e tração dianteira. Cumprirá a norma Euro 7, enquanto o modelo de tração traseira será compatível com a norma Euro 6. A produção terá lugar em Turim, na antiga sede do sistema de propulsão global da General Motors.

o acordo – O acordo estabelece as bases para uma potencial cooperação adicional entre as duas partes no domínio dos combustíveis com baixo teor de carbono e dos motores de combustão interna movidos a hidrogénio, onde o Grupo Domari, através da sua marca Hydrocells, tem uma experiência significativa.

Diesel de volta? – O desenvolvimento de uma nova unidade diesel num contexto industrial que hoje testemunha o domínio da eletricidade representa uma grande inovação. Muito provavelmente, dada a natureza internacional da Geely-Renault, o novo motor diesel Horse será destinado a veículos comerciais, mas provavelmente também estará disponível em automóveis de passageiros em alguns nichos de mercado. Patrice Hytel, CEO da Horse, disse: "Estou muito satisfeito por iniciar 2024 anunciando este acordo com o Grupo Domari. Como fornecedor líder de soluções e tecnologias de propulsão de baixas emissões, este último acordo demonstra a nossa capacidade de estabelecer parcerias estratégicas com empresas em todo o mundo."Não. Existe uma solução única para um futuro sustentável e estamos comprometidos em fornecer produtos eficazes e de alta qualidade que atendam às necessidades de nossos clientes. Acredito que este novo acordo levará a um grande sucesso mútuo para ambas as empresas."