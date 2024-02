Quem não entende de tecnologia terá que comprar smartphones com Android 15: aqui está o porquê

O próximo Android 15 será um sistema operacional para usuários inexperientes? A julgar pelo que está em seu código, o bot se tornará muito fácil de usar.

Bem sucedida em Usando um smartphone Não é complicado. Mas ainda é claro que as gerações mais jovens e aquelas que estão mais habituadas a lidar com tecnologia Ele conseguiu encontrar o que precisava em muito menos tempo.

Android não é um sistema operacional móvel difícil de aprender Comandos principais Ele pode ser acessado com apenas alguns cliques. No entanto, de acordo com uma análise aprofundada da primeira versão beta do novo sistema operacional Android 14, parece que há necessidade de construir Algo mais simples Para acomodar aqueles usuários que não sabem muito sobre como funcionam esses objetos.

Para quem não é muito bom e pertence à chamada Terceira Idade, existem alguns Smartphones destinados a esse fim, Com botões grandes e poucas funções, mas é claro que o robozinho também quer esses usuários. É por isso que estamos trabalhando em um novo sistema Android simplificado tanto para quem tem dificuldade de navegar no mundo da tecnologia quanto para quem tem problemas de visão.

O Android 15 está ao alcance de todos com os novos smartphones

Toda vez assim Sistema operacional desenvolvido Ou simplesmente pensando em uma função, o que você está fazendo é manter em mente o usuário médio dessa função. É certo que o usuário médio é, na maioria das vezes, alguém que sabe como Percorra os menus. Mas parece que os desenvolvedores Android trilharam um caminho onde há espaço até para quem não está familiarizado com a tecnologia.

dentro A primeira versão beta do Android 14 qpr3ou a nova versão do Android 14 que chegará em junho, apareceram algumas sequências de código que falam sobre uma nova função “Predefinições fáceis“. O que lemos no código é que “Predefinições orientais Otimizado para melhorar a legibilidade e facilidade de navegação“.

ainda “Melhora a legibilidade ampliando ícones e texto-Adicione contraste e negrito Botões de navegação na parte inferior da telaO que poderá significar esta nova função, que provavelmente foi introduzida em junho no Android 14 e depois será incluída no novo Android 15, ainda é difícil de imaginar mas há quem a associe. O material é você, O que há de mais recente em design de interface Android.

Enquanto você espera para obter esse modo simplificado, há algumas coisas que você pode fazer Facilite a mobilidade dos idosos Ou para quem não gosta de tecnologia. Em primeiro lugar, você pode ampliar a fonte em todas as encarnações do Android para que fique assim Mais legível.

Por exemplo eu Samsung Isso vem com a situação fácil. Outro passo é Exclua aplicativos desnecessários, Para que o usuário não se perca dentro dos menus. Mesmo que seja conveniente, pelo menos para você, é melhor se livrar dele Comandos gestuais. Finalmente você pode Instalar iniciador Escolha aqueles projetados especificamente para idosos que tenham ícones muito grandes e fáceis de ver.