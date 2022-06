Hideo Kojima estará no Xbox & Bethesda Showcase, para Tom Henderson – Nerd4.life

De acordo com o informante Tom Henderson, amanhã à noite Hideo Kojima estará emGaleria Xbox e Bethesdatalvez com overdoseSeu novo jogo de terror. Henderson, que é considerado muito confiável quando relata rumores, falou sobre eles durante uma transmissão em seu canal em que discutiu os rumores relacionados ao evento da Microsoft em 12 de junho.

Henderson, que só se revela quando tem certeza de alguma coisa (tanto que afirmou conhecer a programação completa do show), não entrou em detalhes, mas como sempre revelou uma overdose nos últimos dias, não é difícil conectar os dois. É claro que ainda não há confirmação oficial do acordo entre Kojima e Xbox, mas agora abundam os rumores sobre isso, começando pelo que o jornalista publicou meses atrás. Grupo Jeffa primeira a revelar o início das relações entre as duas empresas.

Claro, a presença de Overdose no Xbox & Bethesda Showcase certamente deixaria claro que era um exclusivo do PlayStation, já que alguma outra lógica baseada em rumores era necessária.

Nesse ponto, a hipótese de que a Kojima Productions esteja cuidando de um dos projetos associados ao relançamento da franquia Silent Hill também vacila, a menos que ele esteja trabalhando em dois filmes de terror ao mesmo tempo.