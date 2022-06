CD Projekt Red confirmou involuntariamente a existência do DLC Electric Rider – Nerd4.life

A CD Projekt Red fez inadvertidamente confirmado O último vazamento de DLC sonho elétrico A partir de Filme Cyberpunk 2077. Como? Solicitar a remoção de material roubado da web. Em particular, gamepressure.com postou uma mensagem bastante explícita nesse sentido, após ajustar as notícias com informações classificadas:

“A CD Projekt Red nos pediu para modificar o conteúdo desta notícia devido ao fato de que os materiais postados, como os locais, enredo ou diálogos mencionados no texto, são segredos da CD Projekt Red e foram obtidos de forma não prevista em o Contrato de Licença do Cyberpunk 2077.”



Cyberpunk 2077: As informações sobre a expansão estavam corretas

Então parece que a primeira expansão já apareceu online, caso contrário não estaríamos falando sobre os materiais secretos do desenvolvedor.

Neste momento só temos que esperar pelo anúncio oficial, talvez com alguns outros grande atualização Melhora este jogo problemático. Afinal, o interesse do público ainda está lá, como evidenciado pelo fato de ser atualmente o título mais vendido no Steam, graças a um forte oponente.