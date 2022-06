Capcom atualiza os requisitos do sistema para atualização (atualizado) – Nerd4.life

Através de um post oficial no Steam, a Capcom alertou que Requisitos Mínimos do Sistema A partir da versão para PC do Resident Evil 2 Será atualizado na luzatualização gráficaque estará disponível “em breve”, indicando que a publicação agora é iminente.

Modernização: A Capcom também atualizou os requisitos para Resident Evil 3 e 7 no Steam. As novas especificações abaixo são idênticas para todos os três jogos.

O seguinte artigo original:

Como sabemos, a atualização também está programada para Resident Evil 3 e 7 e também será lançada para PS5 e Xbox Series X | S. Para ser mais preciso, estas são as mudanças feitas nos requisitos de Resident Evil 2 no Steam:

O sistema operacional

Antes: Windows 7, 8.1, 10 (64 bits)

Depois: Windows 10 (64 bits)

DirectX

Antes: Versão 11

Depois: Versão 12

placas de vídeo

Antes: Nvidia GeForce GTX 760 ou AMD Radeon R7260x

Depois: Nvidia GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 460



Resident Evil 2

No momento, a Capcom não anunciou quais mudanças serão feitas nas versões para PC de Resident Evil 2, 3 e 7 assim que a atualização estiver disponível. Por outro lado, sabemos que no PS5 e Xbox Series X | S, os três jogos terão Ray tracing, alta taxa de quadros e áudio 3DEle também se beneficiará do feedback tátil e dos estímulos adaptativos do Dualsense.

No momento, as atualizações de Resident Evil 2, 3 e 7 ainda não têm uma data de lançamento oficial, mas neste momento é seguro assumir que um lançamento é realmente iminente e não ficaríamos surpresos se isso acontecesse. Capcom 2022que vai ao ar à meia-noite entre 13 e 14 de junho.