WhatsApp muda seu design no iOS e Android: Notícias

O WhatsApp anunciou grandes atualizações em seu aplicativo de mensagens, introduzindo um design mais novo e simplificado, junto com um novo modo escuro mais profundo. Entre as principais novidades está uma nova paleta de cores, escolhida após avaliação de mais de 35 cores diferentes. O novo painel concentra-se em tons de cores mais profundos, projetados para reduzir o cansaço visual em condições de pouca luz. O Modo Escuro, recurso muito apreciado por muitos usuários, agora está mais escuro para facilitar a leitura das mensagens. Outra mudança importante é a introdução da barra de navegação inferior nativa no Android, que foi projetada para ajudar os usuários a encontrar rapidamente o que procuram.





A faixa de opções, que já está disponível no iOS há algum tempo, permite acessar facilmente chats, atualizações, comunidades e chamadas. Para usuários de iOS, o WhatsApp facilita o envio de fotos e vídeos com um novo design de anexo. Em vez de um menu em tela inteira, os usuários agora verão um painel expansível que permite visualizar claramente as opções de envio de mídia, enquetes, documentos e muito mais. O WhatsApp também está atualizando seus ícones com um novo estilo arredondado e contornado e atualizando o fundo padrão nos chats, proporcionando uma experiência mais moderna e atrativa.