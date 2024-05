Tesla Cybertruck, a Cyberbeast da Itália e por que a revolução 48V

Tesla Cybertruck chega à Itália com Cyberbeast. O modelo com três motores elétricos, picape com tração integral, está percorrendo nosso país para testar o terreno diante de um possível lançamento no Velho Continente.

Revolução de 48 volts







Em 1955 A indústria automotiva tem experimentado um aumento na demanda por dispositivos de bordo De 6 volts a 12 volts. Portanto, exceto para quem dirige há mais de 70 anos, Sempre costumávamos falar sobre 12 voltsNo mundo automotivo, tanto que, quando se refere a baterias de automóveis, não é incomum ouvir coloquialmente “12 volts acabou”. Em vez disso, Tesla decidiu redefinir as regras Para um sistema de baixa tensão, atingindo um padrão mínimo bem superior: 48V. Para ser claro, Sistemas de 48 volts são usados ​​hoje Carros híbridos pequenos Para a parte motriz (motor e gerador), enquanto aqui estamos falando em quadruplicar a tensão primária do sistema elétrico primário. No Modelo 3, o sistema elétrico funciona a 12 volts, como todos os carros, e o sistema de tração funciona a 400 volts, como a maioria dos carros elétricos. No Cybertruck, o sistema elétrico é de 48 volts e o sistema de tração é de 800 volts Quais são os benefícios? Não só a questão da potência, mas também a melhoria geral de todo o sistema e do consumo já que a dissipação de calor é melhor. A potência em watts é dada pela corrente (A) multiplicada pela tensão (V). Como é a corrente que determina o tamanho dos cabos, para a mesma corrente em uma tensão mais alta, mais potência pode ser obtida com uma seção (e peso) menor dos cabos. Basta ir a qualquer loja de ferragens para conseguir poupanças em termos de massa de cabos de diferentes secções, e poupanças em termos puramente económicos. O Tesla Model Y e o Cybertruck têm o mesmo motor elétrico do limpador de pára-brisa, mas o sistema de captação de 48 volts permite que ele lide facilmente com a “tensão” da lâmina maior. READ Reformas entre medos e ceticismo - Corriere.it Um sistema elétrico configurado desta forma suporta cargas maiores com mais facilidade porque sua eficiência é melhor, e isso também tem implicações na forma dos cabos que hoje passam (invisíveis, mas certamente não leves) sob a carroceria dos carros modernos. Brevemente, Melhor eficiência Na fonte de alimentação Permite que o sistema lide com cargas mais altas usando fios menores, evitando o volume excessivo de cabos exigido pelos sistemas de 12V. esse Isso leva a menos peso O que por sua vez melhora a eficiência geral do carro em termos de consumo. É claro que todo o hardware precisa ser redesenhado, mas o uso de um sistema de tensão aumentada permite converter facilmente a direção de tradicional para “com fio”, sem a coluna que conecta o volante à cremalheira.

Tecnologia, motores e bateria







o Direção por fio Na prática, ele atinge direção máxima com movimento mínimo da mão. No Cybertruck ele é então combinado com Direção da roda traseiraÉ um sistema quase obrigatório em um monstro desse tamanho para diminuir a velocidade padrão nas manobras e transformar a “enorme picape” em um carro que também pode ser gerenciado na cidade. O outro sistema elétrico é dedicado a ele popularidadeque trabalha com Dois motores Em tração dupla (tração integral) Ou com três motores No Cyberbeat Tri-Motor. Ambos integram um sistema eletromecânico de bloqueio do diferencial dianteiro. A bateria tem função estrutural e assim se torna o piso do caminhãoO que contribui muito para a rigidez do quadro. Integrar a bateria como plataforma para que os elementos do habitáculo (bancos e consola central) sejam montados no conjunto de baterias. O que você vê de fora, e uma das características que tornou a picape popular em diversos eventos, é Revestimento de aço inoxidável Campeão em diversos testes de resistência a balas (fuzis calibre 45 mm, calibre 9 mm e fuzis 12 mm). Por outro lado, as janelas utilizam um material compósito (vidro e polímeros) e são todas de vidro acústico. READ Na Piazza Afari, esse estoque está decolando enquanto o mercado de ações atinge seu máximo anual

A tecnologia Cybertruck também inclui uma plataforma de 1.700 litros com tampa eletrificada à prova d’água que também pode ser controlada por interruptores externos e suporta até 136 kg. No piso existem duas tomadas (uma de 120V e outra de 240V) e duas barras de LED utilizadas como iluminação para facilitar as operações de carga e descarga durante a noite. Não há porta-malas, mas há um porta-malas (caixa embaixo do capô) que pode carregar até 200 kg. O último item a destacar é ComentePropriedades aerodinâmicas adaptativas: No modo automático, gerenciam as configurações de forma independente e, dependendo da carga, nivelam-se com base nos dados do sensor.

Tecnologia e interiores







O design interior mantém sempre um estilo minimalista e segue os clássicos da Tesla, aumentando claramente todos os números. Então a oferta é Tela sensível ao toque HD de 18,5 polegadas (2560 x 1440 pixels, 60 Hz). Atrás dele está uma segunda tela sensível ao toque, também medindo 9,4 polegadas, com resolução de 1440 x 900 pixels, também com taxa de atualização de 60 Hz. O equipamento tecnológico é completado por quatro portas USB-C, duas tomadas de 120 volts para qualquer dispositivo eletrónico, carregadores sem fios para smartphones e luzes LED para iluminação ambiente. O habitáculo oferece até 1.533 litros de espaço (mais o da bagageira) porque os bancos da segunda fila são rebatíveis, criando um fundo plano.

Ele se transforma em poste e fornece energia para a casa







Com o Cybertruck, o conceito de veículo elétrico tudo-em-um foi elevado ao enésimo grau. O Cybertruck funciona em casa, alimenta qualquer dispositivo e praticamente já está pronto para os padrões V2HAlém de V2L. E ele faz tudo isso com um Potência de saída de até 11,5 kW Se considerarmos a forma como um carro elétrico Tesla é usado com um kit de backup doméstico Powershare. READ Efeitos da nova taxa de juros no parcelamento e penalidades cíveis Porém, ao mudar para o Powershare Mobile Connector, kit usado para converter o Cybertruck em uma estação de carregamento para outros veículos elétricos, um máximo de 9,6 quilowatts de potência é alcançado através dos plugues embutidos no piso. Obviamente, você também pode conectar cargas menores (TV, fogão elétrico, etc.).

Ficha técnica CYBERBEAST (motor triplo)







Comprimento: 5,68 metros

Largura (incluindo espelhos abertos): 2,41 metros

Largura com espelhos fechados: 2,2 metros

Altura: 1,79 metros

Distância ao solo: até 406 mm

Aros: 20″

Autonomia: 515 km (+708 km com extensor)

Velocidade máxima: 209 km/h

Aceleração de 0 a 100 km/h: 2,6 segundos

Peso: 3.104kg

Carregamento CC: até 250 kW

Capacidade de reboque: 4.990 kg

Garantia do carro: 4 anos ou 80.000 km

Garantia da bateria e da transmissão: 8 anos ou 240.000 km

