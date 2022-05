Sardenha, Volutia e ETA lançam continuidade aérea regional no verão: tarifas governadas para residentes e outras categorias

lá Continuidade Regional Aérea ComumE sem incentivos públicos, estreia domingo, 15 de maio no céu Sardenha. Por doze meses em aviões Volutia E ETA AirlinesO Tarifas para residentes serão suportadas e o número de pessoas pertencentes às categorias equivalentes (de deficiente ai Cidadãos idosos E Estudantes universitários), enquanto todos os outros passageiros pagam os bilhetes a preços de mercado. As duas empresas alcançaram, no mês passado, um Aprovação do anúncio Para dividir estradas em aeroportos Cagliari E Olympia em direção Roma Fiumicino E Milão LinateAo gerenciar links em Alghero Será apenas um portador nascido das cinzas Alitaliaque apareceu no domingo no céu da Sardenha.

iguaria da Sardenha – Eta e Volutia (a empresa espanhola foi premiada em outubro passado, um decréscimo de 41% 37 milhõesa ação negocial lançada pela região para garantir 7 meses de continuidade territorial após o último voo da Alitalia) decidiu viajar de e para a ilha para garantir aos residentes bilhetes a preços controlados, sem utilização (para os próximos 12 meses) Compensação Regional. Não é um gesto de caridade, é claro, mas uma prova de como a ilha é atraente para as companhias aéreas. Especialmente no verão, quando o tráfego de passageiros é alto. A Eta foi a primeira a manifestar interesse em arcar com o ônus da continuidade, sem se beneficiar de nenhuma contribuição pública. Um desafio no céu foi aceito, por sua vez, pela low cost espanhola, mas interessada nas rotas de Cagliari e Olbia a Roma e Milão e saindo do centro de Alghero em Itá.

Medos – Para tirar dúvidas Arnaldo BoedduSecretário-Geral da Filtro-Cgil Sardenha, que destaca a falta de um endereço da região para garantir que o setor de turismo não seja penalizado: “La Giunta Solinas eu não esperava Preço teto Para progredir, ao contrário do que o governo regional anterior fez, isso pode causar um Aumento inexplicável de ingressos Para não residentes e todos que não se enquadrem nas categorias apoiadas.”

Mas esta não é a única preocupação levantada pelo representante do sindicato, que acrescenta: “Algumas estradas, alguns horários de voo e em determinados dias, principalmente no inverno, não são rentáveis ​​e há o risco de que uma vez que a temporada de verão termine lá, você encontre você mesmo em sérios problemas.” Um acima de tudo, segundo Boedo, poderia ser ” Possibilidade de cancelar voos devido à falta de um número mínimo de passageiros capaz de garantir uma renda adequada para a empresa”. assustador: “Eu acho que eles estão esperando para resolver alguns problemas comUnião Européia E talvez eles voltem a falar sobre isso perto da campanha eleitoral.”

Homenagem ao bombista Gigi Riva – Para o primeiro voo da Sardenha, a antiga empresa Alitalia escolheu a aeronave destinada a ela Gigi Rivaatacante do Cagliari que conquistou o título do Scudetto em 1970. E quem sabe se essa coincidência única não é um bom presságio para a equipe da Sardenha, que jogará no domingo em casa pela permanência na Série A italiana em um desafio difícil comInter.