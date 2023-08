Com abrigos solares, carros elétricos são mantidos frescos e recarregáveis

na sombra para preenchê-lo – Estacionamento para carros Cortinas que protegem os veículos do calor do sol e da chuva causados ​​pela condução, muitas vezes têm um teto plano que parece ser o local perfeito para instalar Unidades fotovoltaicas Para recarregar veículos elétricos e em geral para produzir energia verde. No entanto, a eficácia desta solução pode ser afetada pela diferença temporal macroscópica entre a utilização do sistema e a utilização do veículo elétrico: se este último for utilizado por um passageiro, durante o dia teremos a eletricidade mas não o carregamento do veículo durante a noite, especialmente no inverno, o veículo retorna ao abrigo, mas não há mais sol. Certamente é possível canalizar energia para a casa e a ideia de usar uma também é aplicável. bateria de armazenamento, que “enchem” durante o dia e carregam o carro durante o dia / noite. Dado um consumo médio de 5 km / kWh, isso significaria que percorrer 100 km (a distância média diária italiana é muito menor) levaria pelo menos. 20 kWh da acumulação. Neste ponto, chegam as notas dolorosas: uma bateria de lítio de 20 kWh custa nada menos que 10.000 euros.

Tecnologia com desconto – Ao adicionar painéis fotovoltaicos, inversor, caixa de parede para carregar o carro e o próprio abrigo, o preço total aumenta ainda mais. como o alemão soloport Para apresentar o kit abrigo (com dimensões generosas), módulos fotovoltaicos de 5 kW, armazenamento de 30 kWh, inversor, caixa de parede de 7 kW, quadro elétrico e vários acessórios incluindo luz LED com sensor de movimento aprox. 11.000 euros incluindo carregamento? Como o sistema já nasce isolado da rede, também não requer contato com o gestor da rede. Logo o enigma foi revelado: a economia está justamente na acumulação, que não depende do lítio, mas usa baterias de gel de chumbo: 12 elementos a 12V/280A dispostos em série-paralelo para que carreguem a 48V, que é uma tensão típica dos sistemas fotovoltaicos.

Esses itens são muito mais baratos que o lítio, mas contêm alguns o lado negativo, como peso e profundidade de descarga, com o último afetando o primeiro. Se os elementos de lítio podem ser descarregados para perto de 0%, os elementos de chumbo não podem descer a esse nível, porque suas vidas úteis são muito reduzidas: é por isso que a capacidade nominal de armazenamento do Soloport é de 40kWh, mas isso Quedas exploráveis ​​de até 30 kWh. Esses elementos adicionais elevam o peso total das baterias simples para 800 kg: adicione inversor, fiação, gabinete robusto e caixa de parede leve Você ganha cerca de 1000 kg: para comparação, uma unidade de lítio de 5 kWh pesa cerca de 50 kg (completa com eletrônica de gerenciamento): mesmo usando 7 (para 35 kWh), o peso seria de cerca de um terço.

Das prateleiras para o tapete – A caixa de carga pode ser ajustada para Carregamento com potência entre 1,8 e 7 kW Para prolongar a vida útil das baterias de chumbo-ácido: O carregamento noturno lento promete prolongar a vida útil para torná-la comparável às células de lítio-ferro-fosfato de longa duração usadas em acumuladores fotovoltaicos convencionais. O equipamento padrão também inclui 2 tomadas de 220 volts para carregar bicicletas, ferramentas elétricas e utilitários, mas tanto o abrigo sozinho está disponível por 2.200 euros quanto o sistema sem bateria por 4.000 euros.

Soluções sob medida – Esta solução está mesmo muito bem pensada para optimizar custos mas talvez demasiado para quem viaja – esta é a grande maioria dos italianos – 25-30 km por dia, tendo em conta que estar fora da rede Você não pode usar energia em uma casa conectada à rede. Ao projetar um sistema de grade, Então também pode ser usado em casa, pode-se pensar em carregar o carro desde a madrugada até a hora de uso, usando o restante da produção diária para consumo doméstico, e carregar um tanque de armazenamento menor com excesso de energia do que o Soloport. As persianas já estão disponíveis equipadas com módulos fotovoltaicos – por exemplo, fabricadas por empresas italianas Comfa, Kit.Solutions, CoverMet, Gibus, Metexa – Ou instale os módulos em persianas gerais ou prontas, como as propostas por Giulio Barbieri Srl.