O CEO Philip Dunnett disse isso na última reunião em abril: “Triste ainda é nossa casa. Para continuar crescendo, devemos sempre lembrar quem somos e de onde viemos. Esta cidade também desempenhará um papel fundamental para o general nos próximos anos.” Os pequenos acionistas de Trieste, que testemunharam as recentes batalhas entre os principais acionistas, não sem preocupações, precisam de um pouco mais de tranquilidade. E o anúncio vai especificamente na direção da promoção da empresa pela DNA Trieste. O Perlam Palace, sede da Academia e do Arquivo Histórico, um dos famosos Lion Palaces de Trieste em comemoração ao seu 190º aniversário, amanhã segunda-feira 3 de outubro, alguns dias depois de Barcolana, sediará a cúpula entre todos os 57 CEOs de todo o mundo. 30 países têm membros do Cluster Management Committee, o comitê internacional responsável por definir as prioridades estratégicas do Cluster. Esta é a primeira vez na história da empresa que este importante compromisso é realizado várias vezes por ano para avaliar as estratégias e o plano de negócios do Lion, em Trieste.

O encontro do grupo, que atua em 50 países ao redor do mundo e tem 8 milhões de clientes, será realizado com presença. Este também é um sinal de abertura e retorno à vida normal após a longa temporada da emergência pandêmica. E uma mensagem simbólica para Trieste também. Gerentes seniores da Itália, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Luxemburgo, República Tcheca, Eslovênia, Croácia, Sérvia, Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária e Espanha participarão do encontro com o CEO Philippe Dunnett e o Presidente Andrea Cerrone. Portugal, Grécia, Turquia, EUA, Argentina, Brasil, Chile, Equador, Hong Kong, China, Índia, Malásia, Tailândia, Indonésia e Vietname. Inevitavelmente, este evento também representa uma oportunidade para analisar a atual tempestade geopolítica global, causada pela guerra na Ucrânia, em meio à emergência energética, juros crescentes e explosões inflacionárias. Philippe Dunnett e o diretor financeiro Cristiano Burrian avaliarão a implementação do novo plano de negócios com a primeira linha de gestores reorganizada em junho. No Palazzo Berlam estarão, entre outros, Marco Cesana, ex-presidente da Itália, promovido a gerente geral do grupo, Giancarlo Wansel (diretor de país da Itália) e depois à Europa, Giovanni Liverani, chefe da nova unidade de negócios que compreende Alemanha, Áustria e Suíça, CEO Reconfirmou Jaime Anchústegui, cujo perímetro se estendeu aos países do Leste Europeu, e Jean-Laurent Granier que lidera as linhas de negócios globais.

Não é por acaso que a cúpula está sendo realizada no Palazzo Berlam, o novo ícone do Grupo Trieste, que agora abriga a Academia, o centro internacional de treinamento do grupo que desencadeou uma epidemia completa com o programa We Learn e ambição de oferecer a todos os 72.000 funcionários as novas habilidades de negócios digitais. Aqui pode-se dizer que o método híbrido (à distância e presencial) também foi testado ao nível da formação de gestores. Com o Tomorrow’s Summit, uma mensagem clara está sendo lançada para retornar à vida normal depois de anos vividos remotamente e digitalmente. –

