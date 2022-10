Primeiros Empréstimos à Habitação, Parcela Prolongada: Requisitos e Beneficiários

A suspensão do pagamento da hipoteca da primeira habitação de determinados tipos de cidadãos foi prorrogada até 31 de dezembro de 2022. Vejamos no artigo seguinte os critérios que devem ser respeitados para beneficiar do subsídio.

lá Suspensão das hipotecas da primeira casa foi estendido para 31 de dezembro de 2022 por Autoconfiante E a profissionais Em sua posse certos requisitos econômicos.

Vamos ver no artigo a seguir tudo o que você precisa saber.

Pagamentos de hipotecas suspensos até 31 de dezembro

não Pagamentos de hipoteca suspensos para primeira compra de casa Eu era Prorrogado até 31 de dezembro de 2022 Limitado a trabalhadores independentes e profissionais com determinados requisitos.

A decisão tomada após a confirmação dos assuntos acima mencionados para ter acesso a Caixa de Gasparinia ferramenta que permite, em caso de dificuldades econômicas, solicitar a suspensão do empréstimo para a compra da primeira casa por Período total máximo de 18 mesesutilizável em não mais do que dois períodos separados.

Suspensão de Pagamentos de Hipoteca: Quem Solicita

A prorrogação da suspensão da hipoteca da primeira habitação é concedida às seguintes categorias: Tópicos:

Autônomo e Autônomo que, em razão da emergência epidemiológica, registrada em trimestre posterior a 21 de fevereiro de 2020, ou no período mais curto entre a data do requerimento e a data mencionada acima, Diminuição do volume de negócios de mais de 33% Comparado com o volume de negócios no último trimestre de 2019;

que, em razão da emergência epidemiológica, registrada em trimestre posterior a 21 de fevereiro de 2020, ou no período mais curto entre a data do requerimento e a data mencionada acima, Comparado com o volume de negócios no último trimestre de 2019; máx. de titulares de hipoteca 400 mil euros ;

; Os titulares de hipotecas que beneficiam de Fundo de Garantia para Primeiro Crédito Habitação ;

; Cooperativas de propriedade indivisapelos empréstimos hipotecários que lhes foram concedidos.

facilitação Não tem obrigação de apresentar um ISEE A suspensão do pagamento das prestações também pode ser concedida para os empréstimos já aceites nos benefícios do Fundo e para os quais tenha sido retomado o consumo regular das prestações por um período mínimo de três meses.