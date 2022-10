Direito europeu em Roma para batizar o governo de Meloni

Roma. A direita europeia olha para Roma. Eles estão esperando para ver o nascimento do governo de Georgia Meloni, e sonham que a Itália estará do seu lado nas batalhas que travarão em Bruxelas, para “mudar a Europa”. Uma semana depois da afirmação clara dos Irmãos da Itália nas eleições, como se fosse um batismo de vitória, foi realizada a conferência dos “Conservadores Italianos”. Europa, liberdade, identidade.” Um encontro que reúne representantes dos principais partidos de direita, da Hungria à Espanha, da Suécia à Polónia, até Portugal.

A organização é organizada pela Fundação Tatarella e Nazione Futura, think tank e associação de referência da direita italiana que venceu em 25 de setembro. O programa está repleto de discussões sobre economia e política externa, com espaço dedicado às perspectivas futuras do governo Meloni. Os Irmãos da Itália são representados pelo copresidente dos Conservatórios Europeus, Raffaele Vito, enquanto Guido Crosetto, fundador do partido e conselheiro de Meloni, e o ex-ministro Giulio Terzi di Sant’Agata, eleito para o Senado nas fileiras do FdI , não apareceu recentemente.

Por outro lado, a linha pró-europeia que Meloni reafirmou nos últimos dois meses não parece particularmente apreciada entre os participantes da conferência. Por exemplo, de acordo com Matthias Karlsson, ex-líder dos Democratas Suecos e novos vencedores das eleições, “a maioria dos cidadãos europeus não se sente parte de uma comunidade, eles acreditam que os interesses de seu país vêm em primeiro lugar. temos que respeitar o povo.” Depois, Jorge Bossade. Villalba, deputado de Santiago Abascal, líder do Vox, partido de extrema direita espanhol: ataca os burocratas europeus, o “cosmopolitismo, que nos torna nômades espirituais” e a “globalização , que se distancia da natureza e da família”.

E há Pallas Orban, chefe do partido político Fidesz, partido do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, que fala sobre a “invasão de imigrantes, que leva à substituição de povos”, e critica uma política que não fecha fronteiras por causa da “o uso de migrantes para enfrentar o inverno demográfico”. Estes são os tons e argumentos, com Fitto do lado deles para ouvir. Talvez tenha sido apenas uma coincidência que no segundo dia da conferência, os mellonianos não compareceram, de Crosetto a Terzi. Alguns amigos estão à espera de um cargo de governo do Presidente da República, por isso é melhor não hesitar.