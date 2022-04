Para Macron, o salário de CEO da Stylantis é assustador. Mas de acordo com a empresa, vale a pena

AGI – O presidente francês Emmanuel Macron chamou a compensação de 2021 para o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, de “chocante” e “excessiva”, acrescentando sua voz a um protesto público por seu salário. “Estamos falando aqui de somas astronômicas… Devemos acabar com esse sistema “Pode ter sucesso se agirmos em nível europeu”, disse Macron à rádio France Info.

“Devemos lutar na Europa por uma recompensa que não pode ser ofensiva”, disse Macron ao Franceinfo. “Em algum momento, temos que estabelecer limites e ter uma governança para a Europa que torne as coisas aceitáveis, caso contrário A empresa, em algum momento, vai explodirExplicou: “Estamos em formas astronômicas, sem enquadrá-las em um escopo, devemos saber como definir um teto, se fizermos isso a nível europeu pode funcionar”, estimou o chefe de Estado, observando que “Stellantis tem seu próprio conselho e governo na Holanda.”

“O que precisamos saber fazer, como fizemos com o mínimo de tributação e o combate à evasão fiscal, é convencer nossos parceiros europeus a implementar uma reforma que nos permita monitorar os bônus de nossos gestores em determinado momento”, disse. .

Outra candidata presidencial, Marine Le Pen, respondeu à BFMTV na BFMTV: “É chocante, é claro, e é ainda mais chocante quando são os gerentes que colocam sua empresa em apuros”. Milhões de euros em bónus atribuídos à gestão de topo do grupo automóvel Stellantis para 2021 estão a ser contestados por acionistas, sindicatos e também na esfera política, a poucos dias do segundo turno. eleições presidenciais francesas. Após o seu excelente desempenho, o gerente geral, Carlos Tavares, deverá receber um total de 19 milhões de euros pelo exercício.

Para Marine Le Pen, a compensação de Tavares é “chocante”, “desproporcional”. A convidada do programa “Uma hora para o Eliseu” Le Pen disse a si mesma A favor da disponibilização de uma “reserva de ações atribuída aos accionistas trabalhadores” Em negócios.

Resposta de Stellantis: Ele merece o que ganha

“Em princípio, a empresa não comenta a esfera política. Stellantis afirma que sob a liderança de Carlos Tavares, em menos de oito anos, O Grupo PSA passou de quase falência ao status de empresa líder em seu setor em escala global com Stellantis, cujo projeto foi implementado.” Assim Stellantis responde a Macron e Le Pen

Stellantis, a empresa afirma, “Hoje é o terceiro fabricante de automóveis mais bem sucedido do mundoo que possibilitou redistribuir 1,9 bilhão de euros aos funcionários, bem como aos acionistas.”

O bônus de Carlos Tavares é variável em 90% dependendo dos resultados da empresa. Com base em padrões de desempenho, é de 19,1 milhões de euros, valor inferior, por exemplo, à General Motors ou à Ford, e deve ser considerado em função da dimensão e desempenho da empresa que lidera. “

Stellantis responde ao grupo: “Os itens de remuneração são publicados em 25 de fevereiro de 2022 e cabe à Phitrust (empresa francesa de gestão de investimentos com foco em fatores de sustentabilidade e acionista minoritário da Stellantis, editor) explicar suas razões para trabalhar no meio da campanha eleitoral. Finalmente, Carlos Tavares está liderando a profunda transformação da Stellantis começando com o plano ‘Dare Forward 2030’, para torná-la líder em tecnologia visando a neutralidade de carbono em 2038, à frente de seus concorrentes.”