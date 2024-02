Um grande sucesso está chegando na sua próxima conta de gás: aqui estão os números

O custo das matérias-primas, ou seja, do gás, está a diminuir, mas as contas estão a aumentar, e muito pouco. Deixe-nos saber por que e quais usuários são mais afetados.

Matéria-prima baixa e contas altas: mas por que isso acontece? Porque é que, se os custos do gás são mais baixos, os preços das facturas continuam a subir, para esperar +179,00€ por ano para a típica família italiana? Bom, O motivo está na parcela fiscal das notas fiscais. Os efeitos já puderam ser sentidos em janeiro, tanto para os clientes que migraram para o mercado livre quanto para os que permaneceram no sistema protegido.

Isto também foi confirmado pela Entidade Reguladora de Energia, Redes e Ambiente ARERA, que publicou as tabelas com os novos preços no seu site institucional. E o que você pode notar é que O custo do gás caiu de 36,30€ por MWh em Dezembro para 31,19€ por MWh em Janeiro., juntamente com uma redução modesta nos custos de transporte. Mas então por que o aumento?

Bom, se por um lado o custo do gás e da distribuição é menor, por outro lado O IVA e as taxas do sistema, ou seja, o valor da componente fiscal, custam mais. Com efeito, só a reposição das taxas normais de IVA fez com que o preço – calculado por cliente típico – passasse de 97,79 cêntimos de euro por metro cúbico para 104,56 cêntimos de euro.

Conforme afirma a UNC – União Nacional dos Consumidores, O aumento médio de preços para as famílias italianas durante o ano será de 179,00€. Marco Vignola, chefe do sector energético da federação, explicou as razões da seguinte forma: “Apesar do colapso do custo do gás nos mercados grossistas, devido à desastrosa decisão do governo de aumentar o imposto sobre o valor acrescentado e o seu sistema, o preço do gás está aumentando 6,9%.” “.

Depois passou a focar na comparação com janeiro de 2021, que destaca um aumento realmente significativo, que não pode ser erroneamente definido como “astronómico”: ou seja, +48%. E Mesmo os clientes que permanecerem no mercado protegido sofrerão aumentos nas suas contasisto é, os contribuintes que são definidos como “vulneráveis” porque se encontram em circunstâncias economicamente desfavorecidas, tais como beneficiários de benefícios sociais, pessoas com mais de 75 anos de idade, bem como ocupantes de instalações habitacionais de emergência em caso de catástrofe, bem como pessoas com deficiência.

Em suma, foram muitos os que previram isto e, de facto, as reduções nos custos de energia revelaram-se tão É particularmente contraproducente para os bolsos das famílias italianas. Aguardamos agora os dados de fevereiro, que Arrera publicará nos primeiros dias de março. Espero que não chova no molhado.