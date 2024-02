Ok, final para a União Europeia, o que muda

Com a aprovação final do Parlamento Europeu, entrou em vigor o regulamento que altera o Espaço Único Europeu de Pagamentos (SEPA): transferências instantâneas sem taxas adicionais no prazo de 12 meses

o Parlamento Europeu O novo regulamento foi votado e aprovado Transferências instantâneasresultado de negociações anteriores entre o próprio Parlamento e o Conselho Europeu que resultaram num acordo no início de novembro de 2023. As novas regras fazem agora parte da legislação europeia e, portanto, Estados-Membros Eles devem adotá-lo.





Com este novo regulamento, a União Europeia continua o caminho que a levará ao lançamento do euro digital e, ao mesmo tempo, começa a dar aos seus cidadãos acesso à moeda digital.Uma alternativa confiável Para pagamentos através das plataformas históricas dos EUA Visa, Mastercard e American Express. No entanto, ao mesmo tempo, a União Europeia também impõe requisitos técnicos precisos para a protecção Segurança de pagamento.

Transferências bancárias instantâneas: o que está mudando?

Tal como esperado no acordo de Novembro, o regulamento da UE sobre Transferências instantâneas em 10 segundos Afirma que os bancos devem oferecer aos seus clientes esta opção de pagamento e não devem cobrar mais do que as transferências bancárias tradicionais.

Portanto as regras são atualizadas Espaço Único Europeu de Pagamentos (SEPA) Agora é eficaz para transferências bancárias na Europa, sendo necessário que os processadores de pagamento concluam a transferência de fundos no prazo de 10 segundos após o envio pelo pagador.





No mesmo curto período de tempo, o pagador deve receber o valor Aviso de transferência real Conseqüentemente, o destinatário recebe o dinheiro.

Tudo isso tem que acontecer Livre ou máximo, Sem custos adicionais Em comparação com as transferências bancárias tradicionais. Assim, se um banco oferece gratuitamente a um cliente transferências bancárias tradicionais, também deve oferecer ao cliente transferências bancárias instantâneas gratuitamente, ao passo que se cobra X cêntimos pelas transferências bancárias tradicionais, as transferências instantâneas também devem custar o mesmo valor.

Transferências bancárias instantâneas: medidas de segurança

o Grande problema As transferências instantâneas são segurança: Se o pagamento ocorrer dentro de 10 segundos, na verdade, o Truques São muito mais simples porque, na prática, o pagador não tem tempo físico para perceber, após o pagamento, que o destinatário não é quem ele reivindica.





É por esta razão que a Europa exige que os bancos implementem medidas específicas para identificar inequivocamente o destinatário de uma transferência instantânea antes de concluir o pagamento.

Como medida de segurança adicional, os bancos devem permitir que o pagador abra uma conta Limite Para transferência individual imediata, para que caso Roubar credenciais de contas bancárias online É muito difícil esvaziar a sua conta utilizando este método de pagamento.

Finalmente, para evitar o uso de transferências instantâneas para facilitar as coisas Lavagem de dinheiroa União Europeia exige que os bancos verifiquem se o ordenante e o destinatário da transferência já foram denunciados por branqueamento de capitais ou terrorismo ou se estão sujeitos a sanções nacionais ou internacionais (por exemplo, se forem cidadãos russos residentes na Europa).





Transferências instantâneas: na chegada

Foi aprovado pelo Parlamento EuropeuO último passo É necessário aprovar o novo regulamento da UE sobre transferências instantâneas de créditos. Portanto, as Regras SEPA foram agora oficialmente atualizadas com estas novas funcionalidades.

Cabe agora aos indivíduos Estados membros da União Europeia Aprovação de leis nacionais para adotar o Regulamento Europeu dentro do seu próprio sistema legislativo. Para fazer isso eles têm Máximo 12 mesesPortanto, até fevereiro de 2025, as transferências de 10 segundos deverão ser equivalentes às transferências tradicionais.

Transferência bancária x cartão de crédito

Se as transferências bancárias instantâneas se tornarem gratuitas ou quase gratuitas no futuro, poderão ser uma excelente solução Uma alternativa aos cartões de crédito Para pagamentos on-line. Como todas as principais plataformas de pagamento globais AmericanosObviamente, a transferência bancária instantânea gratuita (ou de custo muito baixo) também é uma forma de… Soberania económica e financeira Europa em comparação com os Estados Unidos.





É também uma medida disso Protege a privacidade De cidadãos europeus, uma vez que os dados de pagamento não passam por circuitos internacionais (por exemplo Servidor) nos Estados Unidos da América.

Esses círculos deveriam sofrer Ataque de caféAlém disso, as transferências instantâneas operadas por bancos europeus na Europa permaneceriam imunes a ataques.