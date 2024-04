Tavares desmonta Mirafiori – ilGiornale.it

Se em 2023 a Stellantis produz 751 mil veículos, entre carros e vans, na Itália, as estimativas para o final de 2024 são bem menores: pouco mais de 630 mil. A meta, a pedido do governo e desafio assumido pelo CEO Carlos Tavares de atingir um milhão de unidades, ainda está no livro dos sonhos. Os dados do primeiro trimestre, provenientes da análise Fim-Cisl, não são um bom presságio. No geral, em comparação com 2023, as fábricas produziram 9,8% menos carros. Só em máquinas, a queda é ainda maior: -23,8% ou 105.255 unidades. Sites Atessa (vans das marcas Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall e em breve também Toyota) e Pomigliano d'Arco, graças ao Fiat Panda (+45% de produção, juntamente com a versão Pandina agora). A produção do Alfa Romeo Tonale e da versão americana do Dodge Hornet na fábrica da Campânia diminui (-9,5%).

Outras fábricas da Stellantis são vermelhas escuras, com produção reduzida pela metade. E não por causa dos incentivos anunciados e ainda não em vigor. O que pesa sobre nós é a falta de novos produtos acessíveis que atendam às necessidades do público em geral. Mirafiori: -51%, e foram produzidos apenas 12.580 carros entre o Fiat 500 elétrico (11.360), com freios pesados, e os carros Maserati (1.320, inicialmente com 5 modelos, agora reduzidos para 2: GT e GC). Só em 2017, na época da FCA, a Trident construiu mais de 15 mil veículos no centro de Turim. Novos artigos? Não há novidade, visto que a Stellantis atrasou a chegada do novo Quattroporte elétrico de 25 para 28, enquanto o sucessor do Levante, também movido a bateria e anunciado para 2027, pode ser encontrado noutro local.

Fortes preocupações em Modena, casa da Maserati: apenas 105 MC20 em três meses (-68,2%), aguardando a versão Folgore (elétrica) que não deverá causar choques específicos.

Cassino também teve um desempenho fraco (-40,7%), ou seja, 8.540 unidades (de 153.263 no trimestre de 2017), com o Alfa Romeo Stelvio liderando (52%), seguido pelo Maserati Grecale (28%) e Alfa Giulia (21%) . Em 2015, os novos Stelvio e Giulia serão exclusivamente elétricos, segundo as últimas confirmações da empresa. É uma decisão que pode ser revista – como aconteceu com o Fiat 600 e o Jeep Avenger, que só eram movidos a bateria quando estrearam e depois foram acompanhados por versões híbridas e a gasolina – dependendo do mercado. Meu arquivo (-51%) também sofre enquanto espera pelos cinco novos modelos anunciados como exclusivamente elétricos até 2026, com produção estimada em 260 mil unidades por ano. O bom é que as plataformas utilizadas pela Stellantis também podem ser programadas em outros motores. Além disso, no meu arquivo, dois carros anteriores da FCA, o Fiat 500X (até meados de 25) e o Jeep Renegade (até o final de 26), têm suas vidas estendidas. Isso também aconteceu em Pomigliano para o Panda, que continuará a ser produzido até 27 e talvez além.

«A Europa – comenta o novo líder da Fim-Cisl, Ferdinando Uliano – deve implementar com mais força a política de sustentabilidade social, especialmente nos países produtores, onde tomamos posições sobre a transição por governos que não têm um ambiente de produção nacional e, portanto, as decisões têm peso.O social é menos importante.



Em países como Itália, Alemanha e Polónia, a mudança tem um impacto no emprego estimado em cerca de 30% também nas zonas de influência.”