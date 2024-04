Mercados de ações hoje, 5 de abril. Os negócios nos Estados Unidos estão crescendo, um novo sinal de cautela para o Fed

MILÃO – A força do mercado de trabalho dos EUA dá outro sinal à Reserva Federal dos EUA para ser cautelosa relativamente à redução das taxas de juro. O relatório de março mostra que foram criados 303 mil empregos (excluindo o setor agrícola) em comparação com o mês anterior, enquanto os analistas esperavam um aumento de 200 mil: o nível mais alto em dez meses. A taxa de desemprego caiu de 3,9% para 3,8%, em linha com as estimativas. O salário médio por hora aumentou 12 centavos, ou 0,35%, para US$ 34,69. Em comparação com o ano anterior, aumentou 4,14%.

Os dados decompostos dão uma imagem fraca dos mercados. As tensões geopolíticas no Médio Oriente, além de fazerem subir os preços do ouro, fizeram com que os preços do petróleo subissem para 91 dólares por barril, o nível mais elevado de Outubro, e aumentaram as preocupações entre os investidores que já tinham reduzido as suas expectativas de um corte de 1% nos juros. cotações. Banco central dos EUA. Ontem, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que os cortes podem não acontecer este ano. Com Wall Street fechando ontem em forte queda (-1,35% para o Dow Jones), os mercados de ações asiáticos movimentaram-se fracamente esta manhã. Perdas líquidas para Tóquio (-2%) e uma tendência descendente também evidente na Europa.