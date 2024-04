“Carros elétricos não são solução para todos”

Portanto, o primeiro número da Stellantis descarta, pelo menos por enquanto, o uso do hidrogénio para mobilidade em massa devido aos seus elevados custos. No entanto, o hidrogénio pode ter futuro, mas está limitado a grandes frotas corporativas.

Carlos Tavares Ele “rejeita” o hidrogénio como solução para a mobilidade em massa, pelo menos por enquanto. Número um no grupo Stellantis, Ele fala no Fórum de Liberdade de Movimento Foi apresentado um questionário sobre mobilidade verde e muitos temas foram discutidos, incluindo carros elétricos e hidrogénio.

Carros elétricos não são para todos

falar em vez de Carros elétricos Tavares repete um conceito que já foi expresso no passado, que é o de que Não é uma solução única para todos . Os carros elétricos são certamente o caminho a seguir, mas não são adequados para todas as pessoas.

Passos importantes também devem ser dadosInfraestrutura de carregamento. A este respeito, não devemos esquecer que o obstáculo crítico para os carros eléctricos nos países menos desenvolvidos é, em primeiro lugar, o acesso à electricidade.

Cerca de 800 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade, enquanto “muitas outras” não têm uma rede elétrica estável, disse Roberto Schaefer, professor de economia da Universidade do Rio de Janeiro, no Brasil, durante a discussão no Freedom of Movement. Fórum. Você pode contar.

Tavares confirmou então que era necessário Trabalhando nos custos dos carros elétricos para torná-los mais acessíveis. Avançar em direção ao movimento verde exige a adesão dos cidadãos. No entanto, de acordo com a sondagem YouGov de que já falámos, realizada no Brasil, França, Índia, Marrocos e Estados Unidos, uma em cada quatro pessoas afirma não ter mudado as suas opções de transporte para reduzir o impacto ambiental e não tem intenção de o fazer. então.