Pera, as primeiras estimativas de queda da Europa

colheita limitadamas melhor do que em 2021. A primeira estimativa de produção para o setor de risco europeu dá um valor Um pequeno vislumbre de esperança Para os produtores após as primeiras indicações apresentadas em Conferência Interpera em 29 de junho passado em Roterdã.

Segundo o jornal francês, ReussirO deve colher pontuação de nível mais alto Em comparação com o ano anterior, que se revelou especialmente baixo na Itália (202 mil toneladas apenas) e na França, mas ainda abaixo do seu potencial.

Apresentada por Manuel Simon, CEO da Afrucat, esta primeira previsão leva em conta dados de Espanha, dos quais se espera uma redução de 17%, Portugal (-27%), Bélgica (-5%), França (+ 145%) Itália e Holanda As estimativas serão submetidas à Prognosfruit no início de agosto.

De acordo com os cálculos de hoje, a tendência deve continuar a diminuir os telhados em nossa casa, exceto talvez para as variedades Williams, Santa Maria, Max Red Bartlett e Carmen, que têm telhados fixos. Portanto, mesmo que esperemos uma maior produção, o No entanto, encolher as superfícies significa que não seria razoável atingir o potencial dos últimos anos.

“Ainda é cedo para ter uma ideia clara da produção de 2022 – explica ao IFN Elisa Macchi, Diretora da Cso Itália -. Começando pela Itália, a produção esperada certamente será maior do que em 2021, mas com base em indicadores Não será excessivo e pode estar abaixo dos níveis normais Por causa da tendência climática na primavera que nem sempre é favorável. O estado da produção hoje também parece variar muito entre região e região, e os diferentes tipos e tipos de plantas.”

“Vamos continuar Holanda e Bélgica, nossos principais concorrentes Comercialmente focado em conferência de pêra. No primeiro estado, o modo de produção não parece apresentar problemas particulares e o nível de oferta pode ser fixado em valores normais. Na Bélgica, por outro lado, a floração não foi ótima e, portanto, a produção pode ser reduzida em comparação com o ano passado. É difícil neste momento determinar se eles vão pressionar o mercado. Por outro lado Geada atingiu a Espanha E alguns problemas de produção aparecerão. Por fim, a produção projetada em Portugal deverá situar-se em níveis inferiores aos de 2021, com uma excelente colheita. Enquanto a produção francesa parece boa, que no ano passado foi severamente danificada pela geada.”

Entretanto, após três anos de fraca produção no panorama italiano entre percevejos asiáticos, manchas castanhas e geadas, o nosso país perdeu a sua posição e as alterações climáticas assumem que é necessário identificar soluções a longo prazo. “Em relação às questões fitossanitárias – continua Machi – estamos trabalhando para tentar Encontrar soluções que, a partir de alguns pontos fixos, possam ocorrer num conjunto sinérgico de intervenções para manchas castanhas. possivelmente O domínio europeu de peras ainda é italiano Esperamos que os esforços realizados confirmem isso nos próximos anos”.

em mimAbade A economia de frutas e hortaliças nas diferentes regiões é coesa, mas as áreas alocadas a ela estão diminuindo. “A redução se deve a uma Como resultado da tendência comercial – Machi – filho de problemas de produção, explica. A renda dos produtores melhorou muito e a resposta só pode ser.”

Com foco em outros grandes países produtores, “em França Nós vamos encontrar um um nível de colheita bastante satisfatório, para superfícies em um ligeiro aumento de até 3% – assim afirmou Vincent Guerin, chefe de assuntos econômicos do Al-Anb -. A floração foi normal ou mesmo abundante dependendo da variedade e as geadas do início de abril não tiveram muito efeito.”

A situação é incerta para a Bélgica, onde as estimativas em meados de junho foram calculadas em -5% em volume, uma faixa quase normal. “É um milagre termos nos recuperado da geada de abril. Isso mostra que a conferência é de fato um grupo resiliente e diversificado”, disse Luca Vanwerbeek, secretário-geral da Vbt, que espera que a campanha comece por volta de 20 de agosto.

Por outro lado, a Espanha, que produz cerca de 300 mil toneladas, foi submetida a fortes geadas em Aragão e na Catalunha, que afetaram não só a fruta sem caroço, mas também pêras e maçãs. “Tenho grandes esperanças – diz Joanne Serentel, chefe da divisão de peras e maçãs da Fepex – que o clima de julho aumente ligeiramente a qualidade e o volume para compensar os 17% esperados da colheita.”

Com o objetivo de cortar as lavouras Portugal. Após o registro Rocha é de 216 mil toneladas em 2021, com previsão de 185 mil toneladas para este ano.