O Natal está quase aí: aqui estão 3 ideias para iluminar a casa com luzes de corda

As luzes de Natal são um elemento de celebração, mas também um elemento de decoração. Aqui estão 3 ideias muito lindas para usar em casa de forma criativa.

Não apenas para a árvore de Natal: Cordas de luzes Que decoram e embelezam o símbolo típico do Natal também podem ter outras utilizações. Até há poucos anos destinavam-se exclusivamente a este fim mas durante algum tempo as luzes de Natal permaneceram em casa durante todo o ano e Eles iluminam e decoram várias coisas.

A magia das luzes de Natal é indiscutível. Sem ele, o clima natalino parece monótono e menos festivo. Já estamos acostumados a vê-los em todos os lugares e em grandes quantidades. Eles trazem alegria e conseguem criar de forma mágica e encantadora.

Luzes pequenas Pequeno ou grande, simples ou coberto de formas pequenas, com luz quente ou friaTodos e todas as idades realmente os amam. Precisamente por esta razão, há cada vez mais Livre do uso puramente natalino Após o período de férias, eles permanecem no trabalho, mas para se concentrarem em outra coisa.

Geralmente Eles são LED e usam muito poucoÉ também por isso que são utilizados sem pensar no custo insignificante do consumo de energia. Muitas luzes de corda são alimentadas por bateria, outras são conectadas à eletricidade por meio de uma simples porta USB De um carregador de celular.

Vamos descobrir algumas ideias para usar fora do âmbito da decoração de Natal, mas para embelezar a casa e dar um toque maravilhoso, aconchegante e atraente aos diversos ambientes.

3 ideias para usar luzes de corda no Natal

Definitivamente, a maneira número um de usar luzes de corda, seja durante o Natal ou no resto do ano Para decorar guarda-chuvas. Neste caso é necessário usar correntes Luzes de fada adequadas para exterioresaqueles comumente usados ​​​​para árvores de Natal de jardim.

Eles resistem aos ataques dos elementos e podem formar uma parede brilhante colocada em uma janela. Mas caso você queira usar esses No interior, também pode ser aplicado em cortinas de varandas e janelas Para um efeito luminoso que pode ser visto de dentro. Eles são presos com agulha e linha Desempenham a função de candeeiro e criam um ambiente romântico e sonhador.

Outra ideia muito fofa é usar luzes de fada Para encher potes Formando assim uma espécie de lanterna iluminada. Neste caso eles se adaptam As melhores são as luzes alimentadas por bateria Para que seja possível movimentar o jarro e não necessariamente conectá-lo à tomada elétrica.

A terceira ideia é que Decorando buquês de flores Bem com as luzes acesas. O método é muito simples: você pode Entre na corola. Sempre usado operados por bateria, Coloque a base da corrente diretamente sob o suporte de flores de forma que fique escondida e coloque-a de forma que não fique visível e ao mesmo tempo o interruptor possa ser girado para ligá-lo ou desligá-lo.

Então, se forem aqueles com fio de metal fino, podem ser facilmente dobrados para inserir bem as luzes somente quando necessário. Quando está ligado O efeito é absolutamente mágico.