Carlo Cottarelli, campeão da quinta nomeação de “Segnavie – Lo Stato e Noi”

Há dez anos, o conceito de revisão de gastos tornou-se oficialmente parte da linguagem cotidiana dos italianos.

publicar Relatórios Cottarelli (Em março de 2013), na verdade, é o momento em que começamos a falar em requalificação e redução despesa pública De forma organizada e sistemática, numa fase muito complexa que o país atravessa, tanto política como institucionalmente.

E lá Revisão de gastos Será o tema do próximo encontro Marcos – o estado e nós.

Falaremos sobre isso com Carlo Cottarellio primeiro a dar impulso a este tema complexo.

De 2014 a 2017, atuou como Diretor Executivo do Fundo Monetário Internacional. Desde 2017, é Diretor do Observatório Italiano de Contas Públicas da Universidade Católica de Milão e Professor Visitante da Universidade Bocconi. Do final de setembro de 2022 ao final de maio de 2023 foi Senador da República, cargo ao qual renunciou para dirigir o novo Programa Educacional de Ciências Económicas e Sociais (PESES) da Universidade Católica de Milão. Atualmente ocupa o cargo de Diretor do PESES e retomou a cooperação com o Observatório Italiano de Contas Públicas, que inclui o PESES.

Quarta-feira, 8 de novembro

Os gastos da administração pública aproximam-se dos 1.100 mil milhões. Por que é difícil economizar nos gastos públicos?

Porque é que o Estado não pode fazer o que todas as empresas podem fazer, nomeadamente tornar a produção dos seus produtos (serviços públicos) mais eficiente através de uma revisão cuidadosa das despesas? Mas em que consiste a revisão real dos gastos? Quais deveriam ser seus objetivos? O que o governo faz a respeito?

Estas são apenas algumas das perguntas que tentaremos responder com o nosso convidado Carlo Cottarelli.

Repensar os gastos públicos tornou-se mais do que nunca uma questão fundamental e indispensável, pois está em jogo a credibilidade internacional do nosso país.

Marcos – o estado e nós

Uma edição especial da Idea Incubator projetada e fabricada por nós instituição Que, em cooperação com Departamento de Ciências Econômicas e Comerciais, Universidade de PáduaIncluirá figuras proeminentes do mundoEconomia E com base em Política Para se aprofundar nos tópicos A relação entre o cidadão e o Estado E o espetáculo Ideias E Ferramentas para Cidadania ativa.

Nascido em Cremona em 1954, formou-se em economia e banca pela Universidade de Siena e obteve um mestrado em economia pela London School of Economics em 1981. De 1981 a 1987 trabalhou na Direcção Monetária do Departamento de Investigação do Banco. da Itália e de 1987 a 1988 no Departamento de Pesquisa.Na empresa Eni. Em 1988, iniciou sua carreira no Fundo Monetário Internacional, onde atuou em diversos departamentos. Durante este período foi responsável pelo acompanhamento económico, assistência técnica e empréstimos em vários países desenvolvidos, emergentes e em desenvolvimento, incluindo: Itália, Reino Unido, Rússia, Turquia, Portugal, Grécia, Albânia, Croácia, Hungria, Líbano, Tajiquistão e Sérvia . De 2008 a 2013, foi Diretor do Departamento de Finanças do Fundo Monetário Internacional, que ajuda cerca de uma centena de países todos os anos a implementar reformas fiscais. Em 2013-2014, atuou como Comissário de Revisão de Despesas Públicas para Itália e de 2014-2017 como Diretor Executivo do Fundo Monetário Internacional para Itália, Albânia, Grécia, Malta, Portugal e São Marino. Do final de 2018 ao final de setembro de 2022, foi Diretor do Observatório Italiano de Contas Públicas da Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão. Do final de setembro de 2022 ao final de maio de 2023 foi Senador da República, cargo ao qual renunciou para dirigir o novo Programa Educacional de Ciências Económicas e Sociais (PESES) da Universidade Católica de Milão. Atualmente ocupa o cargo de Diretor do PESES e retomou a cooperação com o Observatório Italiano de Contas Públicas, que inclui o PESES.

De outubro de 2017 a outubro de 2020, foi professor visitante na Universidade Bocconi, onde foi responsável pela disciplina Macroeconomia Financeira, disciplina eletiva do terceiro ano de graduação, que continuou ministrando nos dois anos letivos seguintes. Desde o ano letivo de 2023-24 leciona o mesmo curso na Universidade Católica de Milão. Em 2021, foi condecorado com a Grã-Cruz de Cavaleiro da Ordem do Mérito da República Italiana.

Giacomo Bueso é Professor Catedrático de Economia Empresarial na Universidade de Pádua onde fez o curso de Plano de Negócios e é Vice-Diretor do Departamento de Ciências Económicas e Empresariais “M. Eles fazem”. Utiliza metodologias próprias de planejamento corporativo e sustentabilidade em projetos de expansão e reorganização de PMEs locais e em cursos de formação para contadores, consultores financeiros e funcionários, incluindo grupos listados. Colabora com organizações e organismos do terceiro setor, a fim de aumentar as suas competências e ferramentas de gestão. Dirige o curso de Mestrado em Economia e Direito com foco nas profissões de consultor de empresas e revisor oficial de contas. Dirige o Mestrado MBM que forma gestores de produto para empresas multinacionais e principais empresas nacionais do setor cosmético; Coordena a escola de verão na Universidade de Michigan-Dearborn para estudantes de graduação em Pádua. Desde a década de 2000, publicou mais de 70 contribuições acadêmicas em importantes periódicos nacionais e internacionais, particularmente sobre temas de relatórios de partes interessadas, gestão de partes interessadas, sustentabilidade corporativa e governança sem fins lucrativos.