Bolsa de Valores Italiana, comentário à sessão de 30 de outubro de 2023

O Mediobanca teve um bom desempenho: a assembleia geral aprovou as demonstrações financeiras e nomeou o novo conselho de administração. Tom positivo também para UniCredit e NEXI

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Está confirmado na zona positiva Na primeira sessão da semana. “Muito provavelmente sim A volatilidade do mercado permanece elevada para ativos mais arriscados Pierre Verret, analista técnico da ActivTrades, espera que os investidores avaliem cuidadosamente o desempenho desta semana antes de tomarem decisões sobre a direção em que direcionarão a exposição de seu portfólio nas próximas semanas.

13h00 Ftsimibe Subiu 0,89%, para 27.531 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 27.349 pontos e um máximo de 27.569 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações Ele obteve 0,87%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,83%) e Índice FTSE Itália Star (+0,46%).

o Bitcoin Foram devolvidos 34.500 dólares (mais de 32.500 euros).

o Spread de títulos Btp Foi confirmado abaixo de 195 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos subindo para 4,75%.

para’euro Ultrapassou US$ 1.055.

o Títulos do setor bancário Eles continuam campeões.

Mediabanca Subiu 3,46% para 11,05€. A assembleia geral do Instituto Piazzetta Cuccia aprovou o orçamento para o exercício 2022/2023 e a distribuição de dividendos unitários de 0,85€. Adicionalmente, os acionistas fixaram o número de membros do Conselho de Administração em 15 até à adoção das demonstrações financeiras em 30 de junho de 2026: dos quais 12 são retirados da lista apresentada pelo Conselho de Administração do Banco. Ao final da reunião, o Conselho de Administração nomeou Renato Pagliaro como Presidente da Companhia e Alberto Nagel como Diretor Presidente.

Sinal de mais também para unicrédito (+1,23% para 23.365€). O instituto, liderado por Andrea Orcel, determinou as modalidades de implementação da primeira tranche do programa de recompra de ações para o ano de 2023, com um montante máximo de 2,5 mil milhões de euros e para um número de ações não superior a 160 milhões de ações. Em particular, as compras começarão em 30 de outubro de 2023.

Dia positivo para Nxy (+1,27% para 5.488€). A empresa publicou estimativas de analistas para as contas do terceiro trimestre de 2023, que foram atualizadas para 27 de outubro de 2023. De acordo com indicadores fornecidos por 11 bancos de investimento, o NEXI deveria encerrar o período em análise com receitas de 871 milhões de euros, um aumento de 871 milhões de euros. 5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A margem operacional bruta está estimada em 491 milhões de euros (+7%), com uma margem de aproximadamente 56,3%.

No (+1,65%) está impulsionando o aumento dos preços dos serviços públicos.

As vendas aumentaram Amplificador (-2,06% para 25,23€). Eu informei a empresa Resultados financeiros dos primeiros nove meses de 2023 E as directivas revistas para o ano em curso. Para 2023, a gestão espera receitas de 2,29 mil milhões de euros, enquanto o EBITDA recorrente está estimado em cerca de 550 milhões de euros.