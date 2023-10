Israel, entre os crimes e as ruínas da Faixa de Gaza, é uma vitória sem futuro

Pelas primeiras palavras ambíguas do primeiro-ministro israelita Netanyahu, bem como pelas suas palavras finais na noite passada, compreendemos o que devemos esperar agora. “Foi um dia negro. “Vamos explicar tudo o que aconteceu”, disse ele, falando à nação sobre o ataque do Hamas em 7 de outubro. Todos devem fornecer uma explicação para este ataque, começando por mim. Mas só depois da guerra. A minha missão agora é levar o país à vitória” e novamente “Todo combatente do Hamas é um homem morto”.

Mas o que isto significa para os reféns israelitas detidos pelo Hamas? Será que o governo de guerra israelita quer realmente libertá-los ou pensa em eliminá-los, como aconteceu em Munique? É claro que as milícias do Hamas, responsáveis ​​pelo sangrento massacre de 7 de Outubro, poderão eliminá-los a todos, mas não é fácil imaginar estas crianças aterrorizadas, cobertas de pó e sangue entre as ruínas de Gaza, como “interlocutores” sem memória e sem raiva. . Em dez anos…

Depois do anúncio Do exército israelita nos últimos dias que a invasão “foi adiada”, e parece estar confirmado, mesmo com o primeiro ataque – “o início da vingança” – nestas horas, que não veremos 300 mil soldados israelitas a varrer a Faixa com dois mil tanques e lutando contra todos de casa em casa na guerra urbana é incerta para todos os exércitos. Isto porque a “invasão” já aconteceu e acontece todos os dias: é uma guerra de bombardeamentos aéreos que mata e aterroriza uma população civil de mais de dois milhões de pessoas, deslocando-se à vontade para áreas que se diz não serem bombardeadas. Mas então acontece inevitavelmente, enquanto as cidades são arrasadas – Beit Hanoun já não existe – e a Cidade de Gaza é agora um campo de batalha e um monte de escombros onde centenas de milhares de famílias desesperadas vagueiam em busca de comida, água e medicamentos – agora sem comunicações e sem ajuda. Quem disse que “usar comida e água como arma de guerra é crime”? Talvez seja o Presidente Mattarella quem ainda não corre o risco de acabar como Guterres. O massacre da esperada “invasão” está diante dos olhos do mundo: há 7.703 vítimas civis, incluindo 3.595 crianças. Será esta uma “medida proporcional e adequada” para responder ao massacre do Hamas? Ou, como é plausível, caminhamos para dez mil civis mortos em silêncio e silêncio passivo geral.

nós estamos em Operações terrestres direcionadas por forças especiais, a maior parte da “vingança pela vitória” foi na verdade feita através de bombardeios com muitas “vítimas colaterais”, comenta Almirantian Meloni que anuncia através de microfones, incrivelmente, que ela trouxe ao Conselho Europeu e não disse em Quinta-feira sobre a ideia de “dois povos, dois estados” e que devemos agora “fornecer apoio à Autoridade Nacional Palestina”. Tudo o que precisávamos era o anúncio do “Plano Matti” para Gaza.

Por que nós? Zombar de uma calúnia sem sentido se não dissermos que a perspectiva de Oslo de “dois povos e dois estados”, que era originalmente ambígua nos acordos, foi gradualmente eliminada e tornou-se impossível, após o assassinato de Rabin por um extremista judeu ( que não era um extremista judeu). Hamas) e as escolhas identitárias dos governos israelitas, liderados por Netanyahu, com o apoio dos Estados Unidos, que iniciaram a política de isolamento e boicote a todos os níveis da Faixa após a sua vitória eleitoral em 2006, seja em Gaza ou em Gaza . Banco Ocidental; Além de centenas de assentamentos coloniais na Cisjordânia, que são tão numerosos que não existe mais a possibilidade de continuidade territorial do Estado. Quão sem sentido é “fornecer apoio à Autoridade Palestiniana” se não se vê como a sua autoridade e credibilidade entre os palestinianos foram destruídas pela sua inércia, dependência e, finalmente, pela corrupção. Mas o mais importante é que quanto mais durar a carnificina em Gaza, menor será a probabilidade de encontrar interlocutores palestinianos moderados.

Desastre de Oslo Também nos perguntamos: tornou-se agora cada vez mais claro que mesmo entre os pogroms, massacres, vinganças e escombros, o problema já não é a exigência de segurança do Estado, nem de Israel existir realmente como Estado, o que é um dos problemas mais pertinentes. . Para o mundo, nem para os palestinos apátridas e apátridas. O brilho de luz que emerge da avaliação concreta de que sem trabalhadores palestinianos (e estrangeiros) a economia israelita entrará em colapso, diz-nos que as perspectivas para a luta de classes estão a abrir-se e que uma luta social pela igualdade e pelos direitos rumo a uma democracia substantiva está a ser iniciada. alcançou. Apenas em grandes áreas, contra antigas e novas fronteiras e muros, mesmo os do Médio Oriente. Sem esquecer que o movimento pela democracia em Israel está agora destinado a tornar-se extremista.

Enquanto isso, mas isso é tudo O maléfico princípio da “vingança pela vitória” mantém o governo de guerra no poder, face à opinião pública interna que já condena as responsabilidades de Netanyahu e do exército. Quem faz parte sabe que mais cedo ou mais tarde terá que prestar contas, mas “no final da guerra”: por isso acredita-se que a guerra durará muito tempo. Na verdade, ontem à noite Netanyahu foi claro, como sempre se dirigiu à nação: “A guerra dentro de Gaza será difícil e longa. Queremos retribuir aos assassinos pelo que fizeram”. Se Israel não vencer esta guerra, o mal se espalhará. Nossa vitória será a vitória do bem sobre o mal.”

Mas em Israel, é claro que Netanyahu é considerado responsável pelo papel atribuído ao Hamas, e que o exército deve responder pela sua negligência e render-se ao primeiro-ministro, que queria transferir homens e equipamento, bem como informações de inteligência, para os ocupados. Cisjordânia. Apoiar a vontade da extrema direita que protege as colónias ilegais.

Isso é claro A ambiguidade, alimentada por sentimentos patrióticos feridos pelo ataque assassino do Hamas, baseia a sua credibilidade apenas na quantidade ostensiva de danos que pode infligir ao inimigo. Isto significa que a destruição de Gaza é um “mal absoluto”, nem mesmo o Hamas, e que o bloqueio imposto aos palestinianos deve ser “levantado”, mas onde… dado que o Egipto e a Jordânia recusam qualquer acolhimento, isso é certo. Eles não voltarão, suas casas não existem mais. Horror.

A Assembleia Geral das Nações Unidas, com base numa proposta preparada pela Jordânia, o interlocutor até então moderado da Carta Abraâmica, apela por maioria a pelo menos a continuação da trégua. Os Estados Unidos e Israel votam contra o “isolamento”, a Europa está dividida e o embaixador de Tel Aviv está zangado. O abismo da punição coletiva continua. É um crime de guerra. Mas mesmo “Vitória”.