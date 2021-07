Como funciona e os três requisitos – Corriere.it

O bônus Para todos.

diferenteIncentivo de 50 € para comprar uma nova TV ou set-top boxReservado apenas para aqueles que possuem um arquivo Vejo menos de 20 mil eurosE a É bônus de TV Estabelecido no decreto de Sostegni Pode valer até 100 euros e O desconto estará disponível para todos Em alguns dias.

Nas últimas horas, o Ministério da Economia e o Ministério do Desenvolvimento Econômico elaboraram o decreto executivo que rege as regras para o desembolso do bônus: assim que for publicado no Diário Oficial da União e após 15 dias será possível utilizá-lo Desconto na compra de uma nova TV.

Além disso, a substituição de TVs é necessária para todos os dispositivos que não são adequados para receber programas de TV com os novos padrões de transmissão (DVBT-2 / HEVC), Normas que entrarão em vigor a partir de 2022.

A recompensa pode não estar disponível para todos

Por esta A recompensa estará disponível até 31 de dezembro de 2022E a Se ao menos o fundo com a alocação de quase 250 milhões não se esgote logo.

De acordo com a análise da Auditel-Ipsos em casas italianas São 9 milhões de TVs incompatíveis com a nova tecnologia. Portanto, uma vez que o bônus se traduz em um desconto de 20% sobre o preço de compra final incluindo IVA (máximo de € 100), Os recursos do fundo não serão suficientes para todos.

Requisitos de recompensa

certeza de que são, em vez disso, أنهم Os três requisitos para se beneficiar do incentivo:

– residência na Itália,

Pague a taxa de licença do rai em boas condições,

Destroços da TV.

Queremos dizer pela última condição Codifique um dispositivo comprado antes de dezembro de 2018 Não está de acordo com os novos padrões de transmissão.

Como se livrar da TV?

É fornecido para desinstalar um aparelho de TV antigo dois modos. No primeiro caso, o desmantelamento pode ser feito Ao comprar uma nova TV, entregando o antigo ao retalhista, que neste momento dá um desconto de 20% (máximo € 100), então será o mesmo retalhista que o disporá e por sua vez reembolsará o crédito fiscal (igual ao desconto concedido) até forma de compensação.

O segundo modo (mais complexo) oferece a possibilidade Descarte sua TV antiga diretamente em um aterro sanitário aprovado. Nesse caso, um formulário irá atestar a entrega do aparelho, especificando que o proprietário está em dia com a assinatura e que a TV não está de acordo com os novos padrões. Será necessário o formulário certificado, junto com o documento de identidade, para solicitar desconto do varejista no preço de compra de um novo aparelho.

Independentemente do tipo de sucata, os dados relacionados ao comprador serão inseridos em uma plataforma online para garantir que os requisitos estejam em vigor (além de sucata, taxas de residência italiana e taxas de opinião em ordem) pela Agência de Receitas.

É possível candidatar-se Bônus de Unidade Familiar.