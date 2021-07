O desafio de impulsionar o baby boom

“O Gravidez O ministro da Previdência, José Luis Escrivá, deixou claro em entrevista à TVE na última quinta-feira que eles poderão escolher entre um simples reajuste na aposentadoria ou poderão trabalhar mais. Pela primeira vez, o aposentado mencionou publicamente as consequências de chegar baby boom (Os nascidos no final dos anos cinquenta e no final dos anos setenta) desistiram e apontaram que isso exige comprometimento.

Ele disse isso no dia em que governo, empregadores e sindicatos assinaram o acordo para a primeira parte da reforma da previdência. Nesse acordo, os sindicatos pretendem garantir que as pensões sejam pagas com rendas mais altas e não com cortes, como ocorreu com a reforma do PP, agora totalmente retirada. A declaração de Escrivá suavizou esse argumento. Então eles pularam imediatamente. A Associação Patronal também se distanciou do ministro com uma nota que dizia: “Esta afirmação não faz parte do acordo que se chegou nem é comum”. No dia seguinte, Escrivá corrigiu: «Devo admitir que ontem não tive o meu melhor dia e não transmiti esta certeza sobre algo que ainda não estava decidido. Talvez não me tenha expressado bem ou não me entendi. Foram reflexões ruidosas».

Os comentários de Escrivá desencadeiam o debate sobre como lidar com a chamada retirada baby boom, Devido ao grande número de crianças nas famílias. Em princípio, há apenas uma certeza sobre o sistema previdenciário espanhol: o número de benefícios aumentará de 10 milhões hoje para 15 milhões em 2050. A partir de 2023, essa geração começa a se aposentar, a maior expectativa de vida. Há também outro caracterizado por uma baixa taxa de natalidade: os chamados bebê desmaia.

Em um sistema de repartição como o atual, em que hoje os acionistas pagam benefícios aos aposentados, esse é o elefante na sala que hoje tem sido ignorado até o comentário de Escrivá. Principalmente quando essa situação já se arrasta há cerca de três décadas e mesmo essas gerações pagam cada vez mais e, portanto, ganham mais benefícios. Sempre será possível continuar financiando cerca de 12% do PIB alocado agora, e assim, a garagem Gravidez Eles terão seguro de juros. Dependendo do tamanho da economia e da demografia, o pedaço do bolo e, portanto, a quantidade, pode ser muito grande.

A partir daí, entramos no campo das hipóteses. Se as projeções demográficas forem seguidas, haverá apenas 1,8 pessoas em idade ativa em três décadas para cada pessoa com mais de 66 anos, em comparação com 3,4 hoje. Como você pode financiá-lo? Um relatório do Banco da Espanha sugere que as contribuições precisarão aumentar em mais de 35% para manter a generosidade das pensões em 2050 em comparação com o salário médio. Esta é uma taxa de emprego de 80%, que agora atinge apenas a Suíça em todo o mundo. Na Espanha, está perto de 60%.

O próprio governo percebe no plano de unificação que enviou a Bruxelas que, com o desemprego elevado, um aumento de preços não parece ser o mais adequado. No entanto, ele admite aumentar os impostos. Esta é a posição dos sindicatos, que argumentam que com impostos mais altos, crescimento econômico, mais imigração e bases tributárias mais altas devido a menos fraudes, o sistema pode ser sustentado sem modificações.

A Autoridade Fiscal estima que o aumento nos gastos com pensões após a reversão da reforma do PP é de cerca de quatro pontos do PIB. Isso equivale a um aumento na arrecadação do imposto de renda de pessoa física em cerca de 60%. Apresentando-se perante a Comissão de Carta do Congresso em Toledo, o Governador do Banco da Espanha, Pablo Hernandez de Cos, observou que um aumento de impostos dessa magnitude acabaria por levar a efeitos econômicos semelhantes a preços mais altos e também afetaria o fim e os aposentados colocaria renda para reduzir a pensão generosa.

No entanto, existem mais chaves que podem ser usadas para tornar o sistema sustentável. Se a produtividade aumenta, por exemplo com o progresso tecnológico, o PIB pode aumentar e permitir um melhor financiamento. A única tendência recente para isso tem sido as demonstrações extremamente raras. A taxa de natalidade parece diminuir para 1,2 filhos por mulher, mesmo quando as coisas estão indo bem.

A porcentagem de pessoas empregadas também poderia ser aumentada para os níveis de países como Suíça, Holanda e Nova Zelândia, disse Oscar Ars, diretor do Banco Econômico Espanhol, embora isso só aliviasse metade do problema. para exibição.

Recomendações do FMI

O Fundo Monetário Internacional estimou que 5,5 milhões de imigrantes adicionais, o equivalente ao que entraram entre 2000 e 2007, podem ser necessários para ajudar a financiar as pensões. No entanto, espere que a pensão perca cerca de um terço de seu poder de compra em comparação com o salário médio. Todo o resto deve ser resolvido, disse o fundo, incluindo rendas mais altas, menor generosidade das pensões, mais trabalhadores, uma extensão da idade de aposentadoria e um aumento na poupança extra. Ele concluiu dizendo que a combinação de tudo isso seria necessária para manter um nível de pensões socialmente aceitável, bem como a sustentabilidade financeira.

A nível de ajustamento, a Espanha é um dos países onde a pensão é superior ao último vencimento e ao vencimento médio. Portanto, a generosidade associada a essas coisas pode ser ligeiramente reduzida, desacelerando o aumento dos gastos.

Outra opção é aumentar a idade de aposentadoria. Países como Itália, Portugal, Dinamarca e Finlândia relacionaram a idade de aposentadoria à expectativa de vida.

A reforma assinada nesta semana foca na falta de reajustes, e é composta principalmente por três eixos: reavaliações com a CPI; Transferência gradual do déficit previdenciário para o orçamento do Estado, alegando que cobre os gastos incorretos do sistema (cerca de 13 bilhões foram transferidos este ano e devem chegar a 22.000); e incentivos para aproximar a idade efetiva de aposentadoria da idade legal. Esta é, na verdade, uma melhoria em relação aos seus antecessores, exceto para o 24º e 23º meses antes da aposentadoria e o terceiro, segundo e primeiro meses antes da aposentadoria. Um relatório da Universidade de Valência e Extremadura indica que evitar a aposentadoria antecipada não é realmente uma economia para os sistema porque as taxas de queda são altas e quando um aposentado se aposenta mais cedo, é um ganho da Previdência Social. “No momento, a reforma que foi assinada não melhora a sustentabilidade fiscal e atrasa as decisões mais difíceis”, disse Rafael Domenech, economista do BBVA.