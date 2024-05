Mercados de ações hoje, 29 de maio. As preocupações com as taxas de juro federais estão a acelerar na Alemanha. Fechar listas de preços na União Europeia

AC amplia declínio, MPS cai

A queda na Piazza Affari aumentou após mais de duas horas de negociação, com o índice Ftse Mib caindo 0,6%, para 34.451 pontos. No entanto, o spread entre os BTP alemães e as obrigações alemãs a 10 anos caiu para 130,5 pontos, com o rendimento anual italiano a crescer 2,7 pontos, para 3,92%, e o rendimento alemão, entre 2,5 e 2,61%. Sob pressão, o índice MPS (-2,6%) caiu inicialmente mais de 3% na sequência da nova investigação do Ministério Público de Milão sobre o caso de empréstimos inadimplentes, que desta vez diz respeito ao ex-CEO Marco Morelli e aos dois atuais presidentes. Em seu mandato estiveram Alessandro Falciai e Stefania Bariati. Iveco (-2,24%), Interpump (-1,89%), Leonardo (-1,83%) e STM (-1,78%) também pesam, junto com Campari (-1,7%), Stellantis (-1,4%) e Team (- 1.2). %), no dia do relatório trimestral. Aceleração do ponto base (+1,12%), entre os poucos grandes aumentos da cesta. Seguido pela Unipol (+0,74%), Diasorin (+0,59%) e Eni (+0,52%), favorecidos pelo petróleo bruto mais elevado (WTI +0,73% para US$ 80,41 por barril). Sem ordem específica, os bancos Bper (+0,1%), Intesa (-0,81%), Banco Bpm (-0,43%) e Unicredit (-0,27%). Entre as ações de menor capitalização, Softlab (+17,19%) e Eph (+15,38%) saltaram, enquanto Cia (-8,24%) e De Nora (-3,7%) tiveram forte queda.