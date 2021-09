Ferrero, um bónus de 2.200 euros aos colaboradores pelos objectivos alcançados

Boas notícias para os funcionários da Ferrero. De facto, a empresa decidiu recentemente reconhecer um prémio total de 2.200 euros. Aqui está o que aconteceu.

Por causa da Covid, o governo decidiu adotar uma série de medidas restritivas nos últimos meses para tentar conter a disseminação do vírus. Uma situação que teve, e continua a ter, um impacto significativo tanto da sociedade como econômicoMuitos empresários tiveram que baixar as portas de seus negócios.

Especificamente em um contexto particularmente complexo como o contexto atual, portanto, a decisão Ferrero Para dar aos seus funcionários um Prêmio igual a um total de 2200 EUR. Uma novidade que certamente não passou despercebida, com os funcionários da conhecida empresa que assim poderão usufruir de salários mais ricos em outubro. Então, vamos entrar em detalhes e ver por quê.

Ferrero, um bônus de 2.200 euros aos funcionários pelos objetivos alcançados: acordo firmado com sindicatos

Ótimas notícias para os funcionários da Ferrero. Na verdade, um acordo foi assinado recentemente entre a empresa e os sindicatos em Recompensa individual vinculada a metas, ou Plo, que permitirá aos funcionários usufruir de salários mais ricos em outubro. Na verdade, a multinacional Alba vai distribuir aos seus funcionários na Itália, cerca de 6 milhões entre funcionários e trabalhadores, os executivos estão excluídos, O valor médio ronda os 2.200 euros. O valor máximo a atingir, para o ano em curso, é de 2.320 euros no total.

Na verdade, o prêmio varia ligeiramente com base no local de trabalho de referência. O valor é determinado pela direção de dois fatores, a saber Resultado econômico e gestão. O primeiro, exclusivo para toda a empresa, define 30% do valor do prêmio. o resultado da gestão, que fixa 70% do prêmio, por outro lado, indica o desempenho específico de cada empresa.

Sem dúvida, uma decisão importante, com uma agência e os sindicatos que expressaram sua plena satisfação com todas as atividades desenvolvidas para garantir a proteção e segurança dos trabalhadores. Com efeito, durante uma videoconferência, conforme mencionado em uma nota, as partes analisaram as tendências do mercado, as perspectivas de produção e os programas de investimento.

Mas não só isso, tanto a Ferrero quanto as organizações sindicais se cruzaram, como já mencionado ”satisfação completa pelos resultados alcançados E pela qualidade e importância dos projetos, investimentos e iniciativas implementados em todas as sedes da empresa, reconhecendo o papel estratégico das relações laborais unificadas e rentáveis“